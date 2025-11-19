Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,12%291,02
  • OMX Riga−0,02%925,45
  • OMX Tallinn−0,05%1 904,2
  • OMX Vilnius−0,07%1 271,56
  • S&P 500−0,83%6 617,32
  • DOW 30−1,07%46 091,74
  • Nasdaq −1,21%22 432,85
  • FTSE 100−0,07%9 545,14
  • Nikkei 225−0,34%48 537,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,45
  • KM
  • 19.11.25, 13:21

До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год

Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год
  • Foto: Laen.ee
Специальное предложение для фирм: бизнес-кредит с фиксированной ставкой 12,9% в год.
Предпочитаете стабильность в бизнесе – получив кредит в Laen.eeвы будете точно знать, сколько будет стоить кредит, без плавающего Euribor.

Почему конец года – лучшее время для вложений в рост своего бизнеса?

1. Пик сезонного спроса.

Статья продолжается после рекламы

Декабрь – самый доходный месяц в таких сферах, как торговля, логистика, услуги, общепит, строительство и электронная коммерция. Чтобы быть готовыми, нужны:
  • дополнительные сотрудники,
  • больший товарный запас,
  • новая техника,
  • продуманный маркетинг,
  • ресурсы для производства и доставки.
2. Без вложений нет отдачи.
Часто бывает, что все условия для успешных продаж есть, но бизнес не может выжать максимум, потому что:
  • товар заканчивается еще до рождественского сезона,
  • оборудование не справляется,
  • персонал перегружен,
  • реклама запущена слишком поздно.
Своевременное финансирование помогает не жалеть об упущенном. Вложитесь в рост, пока спрос на пике.
3. Фиксированная ставка = финансовая ясность
Бизнес-кредит от Laen.ee с фиксированной процентной ставкой 12,9% в год даст вашему предприятию уверенность: расходы не меняются и не зависят от колебаний рыночных ставок.
В нестабильной экономике это большое преимущество: можно четко планировать бюджет и управлять денежным потоком.

Почему стоит выбрать бизнес-кредит именно от Laen.ee?

  • Фиксированная ставка 12,9%: без колебаний и неожиданностей
  • Быстрое решение: ответ по кредиту за 1 час
  • До 50 000 евро без залога
  • Прозрачные условия
  • Подходит как для начинающих, так и для действующих фирм
Наша цель – помочь бизнесу использовать максимум возможностей в конце года.

Действуйте уже сегодня и получите до 50 000 евро без лишней бюрократии!

Сезон ждать не будет, сейчас лучшее время для роста. Если вам нужен дополнительный капитал, чтобы увеличить объемы продаж, модернизировать производство или укрепить ликвидность – бизнес-кредит с фиксированной ставкой станет надежным и безопасным решением.
Оформление без лишней бюрократии, а решение вы получите уже через час.
Звоните: 663 0112
Пишите: [email protected]
www.laen.ee
Внимание! Вы имеете дело с рекламой бизнес-кредита. Перед оформлением ознакомьтесь с условиями на сайте laen.ee и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.
