  • OMX Baltic1,69%315,11
  • OMX Riga0,00%925,61
  • OMX Tallinn1,43%2 081,58
  • OMX Vilnius1,69%1 360,45
  • S&P 5000,19%6 858,47
  • DOW 300,66%48 382,39
  • Nasdaq −0,03%23 235,63
  • FTSE 1000,2%9 951,14
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,87
  • 04.01.26, 13:25

Пеэтер Коппель: никто не сказал мне, что месячная зарплата — отвратительная зависимость

Управляющий активами Пеэтер Коппель считает одной из самых серьезных зависимостей человечества — наряду с опиоидами и сахаром — зависимость от месячной зарплаты. От нее, по его словам, зависит и он сам.
Из-за высказывания о самых тяжелых зависимостях Коппелю также досталось немало критики.
  • Из-за высказывания о самых тяжелых зависимостях Коппелю также досталось немало критики.
  • Foto: Liis Treimann
Коппель отметил, что получение месячной зарплаты глубоко заложено в людях, и они недостаточно осознают существование позитивной альтернативы.
