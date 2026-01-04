Назад 04.01.26, 11:34 Мадуро доставлен в Нью-Йорк, Верховный суд Венесуэлы назначил временного президента Николас Мадуро доставлен в Нью-Йорк на борту корабля военно-морских сил США.

Николас Мадуро и Дональд Трамп.

Foto: Scanpix

Фотографию политика опубликовал Белый дом: на снимке он находится на борту американского десантного корабля «Иводзима», который, как сообщается, направлялся в США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер и его супруга Силия Флорес были вывезены из страны после военной операции армии США, передает DW.

На фоне этих событий Верховный суд Венесуэлы назначил бывшего исполнительного вице-президента Делси Родригес временным президентом страны. Решение было объявлено в субботу, 3 января. Судья Таня Д’Амелио заявила, что оно принято «в связи с иностранной военной агрессией, имевшей место 3 января 2026 года, объектом которой стала Боливарианская Республика Венесуэла и целью которой было похищение конституционного президента Николаса Мадуро Мороса». В заявлении суда подчеркивается, что назначение необходимо для «обеспечения административной непрерывности» работы государственных институтов и «обороны нации», а полномочия Родригес носят временный характер.

Как уточнило агентство AFP, Мадуро при этом не был объявлен отстраненным от должности, поскольку такое решение потребовало бы проведения новых президентских выборов в течение 30 дней. Родригес заявила о готовности исполнять обязанности главы государства, однако одновременно подчеркнула свою лояльность Мадуро. «В этой стране есть только один президент, и его зовут Николас Мадуро Морос», — сказала она на заседании Национального совета обороны в присутствии министров и военных.

Ранее в тот же день в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро и его жена были захвачены подразделением спецназа армии США и вывезены за пределы страны. В Венесуэле после этого было объявлено чрезвычайное положение. Американские власти заявили, что предъявили Мадуро обвинения, в том числе в «наркотерроризме», контрабанде кокаина и незаконном хранении оружия. В Минюсте США утверждали, что он «позволил процветать коррупции, которая подпитывалась кокаином, для собственной выгоды — и выгоды представителей правящего режима и членов его семьи».

Военная операция США также привела к фактической остановке экспорта нефти из Венесуэлы. По данным агентства Reuters, несколько танкеров, уже загруженных сырой нефтью и топливом, не вышли в море, а суда, ожидавшие погрузки, покинули порты без груза. Дональд Трамп 3 января заявил, что нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы вступило в полную силу. Агентство отмечает, что это может ускорить сокращение добычи нефти, поскольку резервуары для хранения и танкеры в последние недели были почти полностью заполнены.