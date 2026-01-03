США выдвинули официальные обвинения против Николаса Мадуро

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены официальные обвинения в Южном округе Нью-Йорка.
По ее словам, Мадуро и его жена обвиняются в сговоре с целью «наркотерроризма», ввоза кокаина в США, хранении оружия и взрывных устройств с целью использования против США.
«В скором времени они предстанут перед американским правосудием на американской земле в американских судах», – написала Бонди в соцсети Х.
Ранее Дональд Трамп неоднократно намекал на то, что США будут пытаться сместить Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы. «Его дни сочтены», – говорил Трамп.
Уже несколько месяцев в Карибском море курсируют несколько военных кораблей США, включая авианосец «Джеральд Форд». Также там находятся 15 000 морских пехотинцев.
До этого США несколько раз с воздуха уничтожали лодки, которые, по заявлению американского правительства, перевозили наркотики. В ходе таких атак было убито 115 человек.
США не признают Мадуро президентом Венесуэлы. В 2020 году ему было предъявлено обвинение в наркотерроризме, и он был объявлен в розыск. За его поимку была назначена награда в 50 миллионов долларов.
