Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) заявил, что понимает, с какими трудностями сталкиваются жители страны из-за роста цен, и подчеркнул, что сам старается экономить в повседневной жизни.
По словам депутата Рийгикогу Марта Вырклаэва, в Партии реформ обсуждалось, что необходимо проголосовать за снижение налога на азартные игры, иначе не удастся принять государственный бюджет, и коалиция распадется.
Общий объем госбюджета на следующий год составит 20,9 млрд евро, из которых расходы – 19,5 млрд, а инвестиции – 1,3 млрд. Доходы бюджета запланированы на уровне 18,6 млрд евро, дефицит – 2,3 млрд евро.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.