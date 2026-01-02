Назад 03.01.26, 11:55 Кристен Михал: я не разъезжаю по миру, пытаясь вставить в каждое интервью фразу «Narva is next» Какими бы противоречивыми ни были заявления Дональда Трампа, США на деле остаются верны своим обязательствам перед НАТО и защите стран Балтии, уверен премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Премьер-министр Кристен Михал убежден, что сделал все возможное для снижения тревожности в обществе.

Foto: Nicolas Tucat, AFP

«Я находился вместе с Трампом на саммите НАТО и знаю, что он привержен этой позиции», – сказал Михал в итоговом интервью года.