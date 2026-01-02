Экономист: экономика Литвы буксует, Эстония восстанавливается, а Латвия ускоряет шаг

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в августе сократился по сравнению с тем же месяцем 2024 года на 2%, импорт увеличился на 2%. На сокращение экспорта товаров в августе больше всего повлияло сокращение экспорта в страны, не входящие в Европейский Союз.
Экономика еврозоны выросла во втором квартале 2025 года на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а экономика Европейского Союза – на 1,5%, следует из предварительной экспресс-оценки статистического агентства Eurostat.
Латвийская компания была признана единственным победителем тендера на 24 миллиона евро, объявленного международной коалицией по поставкам дронов для Украины. Название предприятия Министерство обороны Латвии не раскрыло.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.