Экономист: экономика Литвы буксует, Эстония восстанавливается, а Латвия ускоряет шаг

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в августе сократился по сравнению с тем же месяцем 2024 года на 2%, импорт увеличился на 2%. На сокращение экспорта товаров в августе больше всего повлияло сокращение экспорта в страны, не входящие в Европейский Союз.