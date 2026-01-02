Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic1,69%315,11
  • OMX Riga0,00%925,61
  • OMX Tallinn1,43%2 081,58
  • OMX Vilnius1,69%1 360,45
  • S&P 5000,00%6 845,5
  • DOW 300,00%48 063,29
  • Nasdaq −0,76%23 241,99
  • FTSE 1000,48%9 979,04
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,11
  • 02.01.26, 13:59

Экономист: экономика Литвы буксует, Эстония восстанавливается, а Латвия ускоряет шаг

Начавшийся год выглядит обнадеживающим для экономик всех стран Балтии, даже несмотря на то, что история успеха Литвы несколько сбавляет обороты, пишет экономист банка Citadele Александр Изгородин.
2026 год будет позитивным для экономик стран Балтии: экономика Эстонии, вероятно, вырастет на 2,3%, Латвии – на 2%, а Литвы – на 3%, прогнозирует Александр Изгородин.
  • 2026 год будет позитивным для экономик стран Балтии: экономика Эстонии, вероятно, вырастет на 2,3%, Латвии – на 2%, а Литвы – на 3%, прогнозирует Александр Изгородин.
  • Foto: Citadele pank
Хотя в 2025 году было отчетливо видно, что экономическое положение Эстонии, Латвии и Литвы существенно различается, к концу года эти различия сгладились.
