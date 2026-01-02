Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic1,46%312,1
  • OMX Riga0,02%925,61
  • OMX Tallinn1,72%2 067,39
  • OMX Vilnius0,96%1 344,55
  • S&P 500−0,74%6 845,5
  • DOW 30−0,63%48 063,29
  • Nasdaq −0,76%23 241,99
  • FTSE 1001,06%10 036,76
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,6
  • 02.01.26, 08:17

Рынок сделок оживает: 2025 год принес в Эстонию две мегасделки

Рынок сделок с участием эстонских компаний оживает уже третий год подряд, и если на мировом рынке тон задавали мегасделки, то и в Эстонии были заключены два по-настоящему крупных договора.
Датчане прошлись по эстонскому рынку сделок и купили у шведов сети Rimi в странах Балтии за 1,3 млрд евро.
  • Датчане прошлись по эстонскому рынку сделок и купили у шведов сети Rimi в странах Балтии за 1,3 млрд евро.
  • Foto: Andras Kralla
«К концу крайне турбулентного 2025 года мы все же можем констатировать, что долгожданное, несколько лет ожидавшееся оживление на эстонском рынке сделок началось», – заявил партнер Ellex Raidla и руководитель практики сделок Ристо Вахиметс.
Похожие статьи

Новости
  • 22.12.25, 19:13
Пярнусцы продали свой стартап компании Netflix. «Теперь наш продукт дойдет до сотен миллионов людей»
Одна из самых известных и дорогих компаний мира – Netflix – приобретает стартап Ready Player Me, основанный выходцами из Пярну. Деятельность компании продолжится в Эстонии.
Новости
  • 17.12.25, 13:25
Эксперт Sorainen: иностранные инвесторы вернулись и совершают крупные сделки
Количество сделок в странах Балтии в 2025 году немного сократилось, однако суммы сделок заметно выросли, чему в значительной степени способствовали иностранные инвесторы, рассказал эксперт адвокатского бюро Sorainen.
Биржа
  • 23.12.25, 16:20
Ekspress Grupp продает литовский новостной портал Lrytas
Ekspress Grupp продает 100% долю в литовском новостном портале Lrytas компании UAB Admisa, которую контролирует известный литовский продюсер и председатель совета телеканала «Lietuvos rytas» Роландас Скайсгирис.
Новости
  • 30.12.25, 15:57
Citigroup уходит из России, зафиксировав убыток в $1,2 млрд
Американский банковский конгломерат Citigroup объявил о продаже последнего бизнеса в России и ожидаемом убытке в размере 1,2 млрд долларов. Соответствующие сообщения были опубликованы в понедельник, 29 декабря, на сайте группы и на портале Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 30.12.25, 06:00
Российский газ регулярно просачивался в Эстонию. «Мало ли, что было в прошлом году»
2
Новости
  • 01.01.26, 06:00
За 10 лет нарвитяне стали зарабатывать и платить налогов в два раза больше, а рожать – в два раза меньше
3
Новости
  • 31.12.25, 14:07
В Финляндии нашли крупные залежи серебра
4
Новости
  • 27.12.25, 14:18
Глава Rimi видит луч надежды: люди покупают сладости и салями впервые за долгое время
5
Новости
  • 30.12.25, 11:59
Эстонские инвесторы построят на берегу Чудского озера аккумуляторный парк за 45 млн евро
6
Mнения
  • 01.01.26, 12:37
Петер Зашев: мы рискуем превратиться в страну, где люди живут рядом, но не вместе

Последние новости

Новости
  • 02.01.26, 11:10
Оправданы, но вопросы остались: в деле о полицейской пенсии Госсуд усомнился в равенстве обращения
Новости
  • 02.01.26, 09:59
Большинство торговцев не смогли добиться роста в ноябре
Заправочные станции – на волне успеха
Новости
  • 02.01.26, 08:17
Рынок сделок оживает: 2025 год принес в Эстонию две мегасделки
Новости
  • 02.01.26, 06:00
Взгляд в 2026 год: развитие транспортного сектора во многом зависит от исхода войны в Украине
Новости
  • 01.01.26, 13:34
Любимый народный предприниматель представляет сферу инвестиций
Mнения
  • 01.01.26, 12:37
Петер Зашев: мы рискуем превратиться в страну, где люди живут рядом, но не вместе
Новости
  • 01.01.26, 11:01
LHV отказался от эффективного канала продаж: «Так это не делается»
Биржа
  • 01.01.26, 10:24
Нестабильный год для стартапов: объем финансирования сократился, но эстонские деньги текут рекордными темпами

Сейчас в фокусе

Сооснователь инвестиционной платформы Мартин Сокк получил наибольшее количество голосов читателей на выборах предпринимателя года.
Новости
  • 01.01.26, 13:34
Любимый народный предприниматель представляет сферу инвестиций
Судя по статистике, в местной экономике Нарвы – скорее, закат, но с некоторыми признаками рассвета.
Новости
  • 01.01.26, 06:00
За 10 лет нарвитяне стали зарабатывать и платить налогов в два раза больше, а рожать – в два раза меньше
Профессор практики в Стокгольмской Школе Экономики Петер Зашев.
Mнения
  • 01.01.26, 12:37
Петер Зашев: мы рискуем превратиться в страну, где люди живут рядом, но не вместе
Валлисту отметил, что LHV прекратил деятельность в торговых центрах из-за невозможности контролировать качество предоставляемых услуг.
Новости
  • 01.01.26, 11:01
LHV отказался от эффективного канала продаж: «Так это не делается»
Эскиз застройки территории
Новости
  • 31.12.25, 15:00
На Рейди теэ проектируют новый квартал с большим парком
Сооснователь Lightyear Мартин Сокк (слева) и управляющий партнер NordicNinja Райнер Штернфельд (справа) встретились на сцене Инвестиционного фестиваля — начавшийся там разговор привел в прошлом году к успешному раунду финансирования почти на 20 миллионов евро. Именно NordicNinja на этот раз стал ведущим инвестором Lightyear.
Биржа
  • 01.01.26, 10:24
Нестабильный год для стартапов: объем финансирования сократился, но эстонские деньги текут рекордными темпами
Услуга Tallinna Vesi оказалась недоступна для многих горожан в новогоднюю ночь.
Новости
  • 01.01.26, 09:08
Tallinna Vesi восстановила водоснабжение в столице
Проверьте свои знания о Forus Takso и приложении Forus
  • KM
Sisuturundus
  • 23.12.25, 09:14
Проверьте свои знания о Forus Takso и приложении Forus

