Рынок сделок оживает: 2025 год принес в Эстонию две мегасделки

Датчане прошлись по эстонскому рынку сделок и купили у шведов сети Rimi в странах Балтии за 1,3 млрд евро.
Foto: Andras Kralla
«К концу крайне турбулентного 2025 года мы все же можем констатировать, что долгожданное, несколько лет ожидавшееся оживление на эстонском рынке сделок началось», – заявил партнер Ellex Raidla и руководитель практики сделок Ристо Вахиметс.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Количество сделок в странах Балтии в 2025 году немного сократилось, однако суммы сделок заметно выросли, чему в значительной степени способствовали иностранные инвесторы, рассказал эксперт адвокатского бюро Sorainen.
Ekspress Grupp продает 100% долю в литовском новостном портале Lrytas компании UAB Admisa, которую контролирует известный литовский продюсер и председатель совета телеканала «Lietuvos rytas» Роландас Скайсгирис.
Американский банковский конгломерат Citigroup объявил о продаже последнего бизнеса в России и ожидаемом убытке в размере 1,2 млрд долларов. Соответствующие сообщения были опубликованы в понедельник, 29 декабря, на сайте группы и на портале Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.