По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?

Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.

Маарио Оргла – исполнительный директор Auto 100 Premium, официального дилера автомобилей Porsche, Lamborghini и Bentley в Эстонии.

Foto: Auto 100 Premium OÜ

И это совершенно понятно. В течение многих лет дизель был самым логичным выбором среди больших автомобилей — большой запас хода, более редкие заправки, меньший расход топлива и ощущение, что большой и мощный автомобиль не означает автоматически больших ежемесячных расходов (читай: счета за топливо).

Большинство водителей выбирали дизель не из-за него самого, а по соображениям логики. Потребность была не в двигателе, а в предлагаемом решении.

Новая альтернатива дизелю — гибрид

Победное шествие дизеля началось в 1990-е годы. Porsche пришел к дизельному двигателю в модели Cayenne лишь в 2012 году и отказался от него уже через несколько лет. Это решение было продиктовано не только давлением экологических регуляций, но и более глубоким пониманием того, что превращает Porsche в Porsche. Инженеры осознали, что сердце спортивного автомобиля — это бензиновый двигатель: его обороты, звук и мгновенная реакция на нажатие педали газа. Дизель не давал той эмоции, которую ожидали клиенты Porsche. При этом ожидание экономичности никуда не исчезло.

Все это в совокупности подтолкнуло инженеров Porsche к поиску инновационных и умных решений. Все усилия разработчиков были направлены на подключаемый гибрид — решение, которое предлагает экономичность, сопоставимую с дизелем, но лучше соответствует современным ожиданиям и ценностям нового времени. В городе совершается больше коротких поездок, ценятся тишина и более чистая окружающая среда, при этом автомобиль по-прежнему должен быть комфортным, практичным и способным преодолевать длинные расстояния. Иными словами, появилась новая, инновационная и осознанная альтернатива дизелю.

Подключаемый гибрид чище, тише, зачастую и экономичнее, при этом достаточно мощный и практичный для большого автомобиля. Та же логика — просто в современном исполнении. Комбинируя электродвигатель с бензиновым, Porsche достиг редкого баланса: это экономичный, но в то же время наиболее мощный автомобиль, чем когда-либо ранее.

Гибрид как логичный выбор современности

Для многих Cayenne E-Hybrid сегодня — это то же самое, чем когда-то был дизель: рациональный, продуманный и удобный в повседневной жизни выбор. Езда на электричестве в городе и на коротких дистанциях означает тишину и меньший расход топлива, при этом без отказа от комфорта или динамики движения.

При этом сохраняется свобода ездить далеко и без забот: нет необходимости заново планировать маршруты или думать об остановках для зарядки. В городе — электричество, на шоссе — бензин, и если взглянуть на ежемесячные расходы на топливо, в итоге это зачастую оказывается значительно более разумным по сравнению с дизелем.

У все большего числа людей сегодня дома установлены солнечные панели, набирает популярность и установка аккумуляторных накопителей. Так почему бы не извлечь еще больше пользы из инвестиции, сделанной в дом, и не использовать собственную произведенную энергию для повседневных поездок?

Porsche Cayenne E-Hybrid — это не гибрид ради тренда. По сути, он выполняет ту же роль, которую дизель выполнял на протяжении многих лет, — просто в современной форме. Поэтому дайте Cayenne E-Hybrid шанс!

И отвечая на вопрос, заданный другом: цены на Cayenne — разумные.

