Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,38%319,74
  • OMX Riga−0,08%934,58
  • OMX Tallinn0,22%2 083,93
  • OMX Vilnius0,03%1 419,58
  • S&P 5000,41%6 978,6
  • DOW 30−0,83%49 003,41
  • Nasdaq 0,91%23 817,1
  • FTSE 100−0,38%10 168,86
  • Nikkei 2250,05%53 358,71
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,83
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,41
  • KM
  • 28.01.26, 11:50

По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?

Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.
Маарио Оргла – исполнительный директор Auto 100 Premium, официального дилера автомобилей Porsche, Lamborghini и Bentley в Эстонии.
  • Foto: Auto 100 Premium OÜ
И это совершенно понятно. В течение многих лет дизель был самым логичным выбором среди больших автомобилей — большой запас хода, более редкие заправки, меньший расход топлива и ощущение, что большой и мощный автомобиль не означает автоматически больших ежемесячных расходов (читай: счета за топливо).
Большинство водителей выбирали дизель не из-за него самого, а по соображениям логики. Потребность была не в двигателе, а в предлагаемом решении.

Новая альтернатива дизелю — гибрид

Победное шествие дизеля началось в 1990-е годы. Porsche пришел к дизельному двигателю в модели Cayenne лишь в 2012 году и отказался от него уже через несколько лет. Это решение было продиктовано не только давлением экологических регуляций, но и более глубоким пониманием того, что превращает Porsche в Porsche. Инженеры осознали, что сердце спортивного автомобиля — это бензиновый двигатель: его обороты, звук и мгновенная реакция на нажатие педали газа. Дизель не давал той эмоции, которую ожидали клиенты Porsche. При этом ожидание экономичности никуда не исчезло.

Все это в совокупности подтолкнуло инженеров Porsche к поиску инновационных и умных решений. Все усилия разработчиков были направлены на подключаемый гибрид — решение, которое предлагает экономичность, сопоставимую с дизелем, но лучше соответствует современным ожиданиям и ценностям нового времени. В городе совершается больше коротких поездок, ценятся тишина и более чистая окружающая среда, при этом автомобиль по-прежнему должен быть комфортным, практичным и способным преодолевать длинные расстояния. Иными словами, появилась новая, инновационная и осознанная альтернатива дизелю.
Подключаемый гибрид чище, тише, зачастую и экономичнее, при этом достаточно мощный и практичный для большого автомобиля. Та же логика — просто в современном исполнении. Комбинируя электродвигатель с бензиновым, Porsche достиг редкого баланса: это экономичный, но в то же время наиболее мощный автомобиль, чем когда-либо ранее.

Гибрид как логичный выбор современности

Для многих Cayenne E-Hybrid сегодня — это то же самое, чем когда-то был дизель: рациональный, продуманный и удобный в повседневной жизни выбор. Езда на электричестве в городе и на коротких дистанциях означает тишину и меньший расход топлива, при этом без отказа от комфорта или динамики движения.
При этом сохраняется свобода ездить далеко и без забот: нет необходимости заново планировать маршруты или думать об остановках для зарядки. В городе — электричество, на шоссе — бензин, и если взглянуть на ежемесячные расходы на топливо, в итоге это зачастую оказывается значительно более разумным по сравнению с дизелем.
У все большего числа людей сегодня дома установлены солнечные панели, набирает популярность и установка аккумуляторных накопителей. Так почему бы не извлечь еще больше пользы из инвестиции, сделанной в дом, и не использовать собственную произведенную энергию для повседневных поездок?
Porsche Cayenne E-Hybrid — это не гибрид ради тренда. По сути, он выполняет ту же роль, которую дизель выполнял на протяжении многих лет, — просто в современной форме. Поэтому дайте Cayenne E-Hybrid шанс!
И отвечая на вопрос, заданный другом: цены на Cayenne — разумные.
Ознакомьтесь с предложениями автомобилей со склада ЗДЕСЬ!
Cayenne E-Hybrid (WLTP)
Расход топлива, комбинированный; расчетный (в зависимости от модели PHEV): 4,4–3,9 л/100 км. Выбросы CO₂, комбинированные (взвешенные): 101–90 г/км. Расход электроэнергии, комбинированный; расчетный (в зависимости от модели): 19,7–19,1 кВт·ч/100 км. По состоянию на 01.2026.

