Александр Твердовский: лучший переговорщик - это тот, который умеет долго и красиво слушать

«Идеальные переговоры - это такие переговоры, где я получил все, что я хотел, а мой оппонент доволен как слон и думает, что он выиграл», - уверен тренер по переговорам и продажам Александр Твердовский. Как этого достичь? Очень просто - надо понять, чего на самом деле хочет ваш собеседник, ведь, по словам Твердовского, «лучший переговорщик - не тот, который умеет долго и красиво говорить, а тот, который умеет красиво и долго слушать».

Тренер по переговором Александр Твердовский

В подкасте «Деловые в эфире» тренер поделился тремя простыми приемами, которые помогают:

- Защититься от слишком агрессивного оппонента, который пытается вывести вас из равновесия

- «Выудить» у второй стороны всю необходимую информацию

- Заранее расположить собеседника к себе, и тем самым предотвратить ситуацию, когда переговоры примут невыгодный для вас оборот.

Самые эффективные переговоры, по мнению Твердовского - это те, которые ведутся с позиций лидера: «Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, так давайте договоримся».

О том, как не поддаваться манипуляциям, всегда ли нужно стремиться к ситуации win-win и стоит ли раскрывать перед оппонентом карты, слушайте в подкасте:

Тренинг Александра Твердовского «Эффективные техники в переговорах» пройдет 28 ноября. Подробности и регистрация ЗДЕСЬ.

Слушайте также: Александр Твердовский: компромисс - это плохо