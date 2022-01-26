Замкнутый круг - спасение для планеты?
Чтобы спасти планету от глобального потепления и вымирания видов, нужно перейти на экономику замкнутого цикла, убеждена глава отдела коммуникаций компании Circular Norway Эллен Аннет Ховик.
Норвегии, как и всему миру, есть куда стремиться в деле повторного использования отходов, считает глава отдела коммуникаций компании Circular Norway Эллен Аннет Ховик. Фото: Людвиг Гундерсен
Circular Norway проводит исследования и разрабатывает решения в области экономики замкнутого цикла. Экономика замкнутого цикла - принцип, по которому отходы от любых видов деятельности человека должны не отправляться на свалку, а возвращаться в экономику, т.е. использоваться для производства товаров и услуг. Это позволит уменьшить добычу полезных ископаемых, которую сторонники такой системы считают причиной экологических проблем. Второй принцип экономики замкнутого цикла - вещи должны служить долго и подлежать ремонту (неприемлемо, когда устройства "хватает" всего на пару лет). Всё это направлено на то, чтобы спасти планету от глобального потепления и истощения природных ресурсов, а также на сохранение биологического разнообразия.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: