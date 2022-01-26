  • Поделиться:

    Замкнутый круг - спасение для планеты?

    Чтобы спасти планету от глобального потепления и вымирания видов, нужно перейти на экономику замкнутого цикла, убеждена глава отдела коммуникаций компании Circular Norway Эллен Аннет Ховик.

    Норвегии, как и всему миру, есть куда стремиться в деле повторного использования отходов, считает глава отдела коммуникаций компании Circular Norway Эллен Аннет Ховик. Фото: Людвиг Гундерсен
    Circular Norway проводит исследования и разрабатывает решения в области экономики замкнутого цикла. Экономика замкнутого цикла - принцип, по которому отходы от любых видов деятельности человека должны не отправляться на свалку, а возвращаться в экономику, т.е. использоваться для производства товаров и услуг. Это позволит уменьшить добычу полезных ископаемых, которую сторонники такой системы считают причиной экологических проблем. Второй принцип экономики замкнутого цикла - вещи должны служить долго и подлежать ремонту (неприемлемо, когда устройства "хватает" всего на пару лет). Всё это направлено на то, чтобы спасти планету от глобального потепления и истощения природных ресурсов, а также на сохранение биологического разнообразия.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое

    Замкнутый круг - спасение для планеты?
    Apple отчиталась о рекордных квартальных результатах
    Предприятия розничной торговли увеличили доход от продаж на 12%
    Инвестор
    Туроператор Novaturas меняет руководителя
    Новым руководителем туристической компании Novaturas назначен Виталий Раковский, говорится в распространенном предприятием биржевом сообщении.
    Новым руководителем туристической компании Novaturas назначен Виталий Раковский, говорится в распространенном предприятием биржевом сообщении.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Оливия Краних: новые требования – ад для законопослушных предпринимателей
    Поправки к Закону об авторском праве обяжут компании отчитываться перед авторами об использовании их произведений. Это означает увеличение административной нагрузки для компаний, пишет присяжный адвокат Sorainen Оливия Краних.
    Поправки к Закону об авторском праве обяжут компании отчитываться перед авторами об использовании их произведений. Это означает увеличение административной нагрузки для компаний, пишет присяжный адвокат Sorainen Оливия Краних.
    Все мнения
    Эпицентр
    С вершины успеха на дно: эстонскую компанию подвели скандинавские проекты
    Компания Astel Modular, которая до сих пор была одним из самых успешных производителей деревянных домов Эстонии, на прошлой неделе подала заявление о банкротстве. Роковыми для неё стали стремительное подорожание сырья и упёртость шведских клиентов.
    Компания Astel Modular, которая до сих пор была одним из самых успешных производителей деревянных домов Эстонии, на прошлой неделе подала заявление о банкротстве. Роковыми для неё стали стремительное подорожание сырья и упёртость шведских клиентов.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: в интернете кто-то неправ (Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse…)
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение