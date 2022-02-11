После двухлетнего перерыва Энн Вескимяги вернулся в правление Standard. Фото: Patrik Tamm

Интервью

Марге Угезене

12 февраля 2022 в 7:00

«Эстонская швея получает 1500 евро, а украинской мы должны платить 2500? Это нелогично!»

Жители Эстонии, работающие в Финляндии, получают меньше, чем финны. Почему же тогда эстонские бизнесмены должны платить приезжим больше, чем местным, удивляется промышленник Энн Вескимяги.

По словам Вескимяги, эстонская мебельная промышленность ввозит очень большое количество швей из третьих стран: «И если наша отечественная швея получает 1500 евро, то какими глазами она будет смотреть на работающую рядом швею из Украины, которой мы должны платить 2300-2400 евро? Это неравенство порождает фрустрацию», - говорит мажоритарный владелец мебельного производства Standard.