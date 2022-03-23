«Если война продолжится – придётся искать работу»

Ольга Михайлик, совладелица ювелирной компании Colibri OÜ. Фото: Частный архив

В интервью подкасту «Деловые люди» украинско-эстонская предпринимательница, совладелица ювелирной компании Colibri OÜ Ольга Михайлик рассказала о том, как война в Украине повлияла на её бизнес.

Ольга Михайлик провела детство в Эстонии, а после школы на 20 лет переехала в Украину. В 2019 году она вместе с семьёй вернулась в Таллинн и открыла здесь компанию. Фирма продаёт украшения, произведённые в Украине на принадлежащем ей заводе.