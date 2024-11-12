Лауристин: проверка на лояльность? Мы тоже подписывали декларацию, что не сотрудничали с КГБ
Бывший лидер социал-демократов и один из авторов Мониторинга интеграции Марью Лауристин прокомментировала ДВ, как с ее точки зрения необходимо решить проблему участия местных российских граждан в политической жизни Эстонии.
В случае войны местные власти в пограничных районах будут играть большую роль, чем в обычное мирное время, указывает политик и социолог Марью Лауристин. Foto: Andras Kralla
Сейчас решается вопрос о возможном лишении права голоса граждан России и Беларуси на местных выборах. Что вы думаете об этом?
Я, в принципе, согласна с позицией социал-демократов, что всплошную это делать в смысле солидарности не стоит. Среди граждан РФ – насчет Беларуси не скажу, потому что их очень мало, они не представлены отдельной группой в вопросах, а российские представлены – особенно среди молодых, примерно треть своими взглядами и отношением как к войне, к Украине, так и к другим вещам никак не отличается от эстонских граждан. У них совершенно проэстонские и проевропейские взгляды, они готовы защищать Эстонию в случае войны и т.д. И в этом смысле прав Лаури Ляэнеметс, когда говорит, что не надо отталкивать тех, которые с нами. Нужно найти такой подход, при котором это различие учитывалось бы.
А что касается остальных, то действительно среди граждан России, как, к несчастью, и среди серопаспортников, есть большая часть, которая, наоборот, стоит на позициях, которые никак не совпадают ни с позицией Европейского Союза, ни эстонского государства. С ними нужно поступать иначе. Это данные мониторинга, и на них следует опираться.
Означает ли это, что две трети граждан России нелояльны, или нет?
Я бы не сказала. Там есть такая серая зона – такие люди отвечают «не знаю» либо не хотят отвечать, у них противоречивые взгляды. Я бы сказала, что людей с определенно пророссийскими взглядами по отношению к войне в Украине тоже где-то около трети или немного больше.
То есть треть «за», треть «против», а оставшиеся не хотят отвечать?
Я бы сказала, где-то от трети до половины.
Т.е. от трети до половины выступают за войну или за Путина?
Да.
Это довольно много. Что, на ваш взгляд, с этим делать?
Довольно много, действительно. Речь ведь идет о праве голоса на выборах и о том, чтобы представлять граждан воюющей агрессивной страны, которые себя отождествляют именно с этой позицией. В ситуации тотальной войны они имели бы равные возможности с гражданами. На этих местных выборах представляется местная власть, а она в случае войны в пограничных районах будет играть большую роль, чем в обычное мирное время. А если она своими действиями действительно будет не помогать Эстонии, а наоборот?
Означает ли это, что граждан России нужно лишать права голоса?
В этом смысле это оправдано. Тут нужно найти решение. Декларация лояльности – это один из выходов, в некоторых странах это есть. Может быть, есть какие-то другие возможности, я не юрист, я бы не стала рассуждать на эту тему, но думаю, что тут надо найти все-таки способ, который проводит различие в содержательном отношении, по ценностям. Оно оправдано в чрезвычайной ситуации.
А если эта декларация лояльности будет влиять на результат выборов? То есть, власть будет решать, кому давать право голоса, а кому нет, давая возможность голосовать тем, кто за тебя, и не давая тем, кто против?
Нет. Мы ведь именно эту формулу когда-то использовали. После восстановления независимости первое десятилетие или даже дольше, те, кто баллотировался, тоже должны были подписать декларацию, что в советское время не сотрудничали с КГБ. И действительно все это делали. Я тоже. Если они эту декларацию не подписывали, они лишались права быть выдвинутыми кандидатами. Это тоже часть избирательного права.
Конечно, можно сказать, что никто этого не проверял. Но если ты это подписал и солгал, то каждый, кто об этом знал, имел право обратиться в избирательную комиссию и сказать, что этот кандидат не соответствует тому, что декларировал.
В Мониторинге интеграции вы пришли к выводу, что лояльность или нелояльность к Эстонской Республике вообще не зависит от цвета паспорта. Это так или нет?
По статистическим данным, это так. Но вопрос избирательного права – это все-таки юридический вопрос, а проводить различия между гражданами юридически невозможно.
Как вам вариант проигнорировать умонастроения этой части населения?
Если спросить меня просто как человека, то я согласна с теми, кто считает, что эта проблема – не самая важная в настоящее время. На нее тратится очень много энергии. С другой стороны, я могу понять тех людей, для которых эта проблема очень важна. Это проблема доверия, справедливости и так далее.
А может ли этот шаг, если он будет реализован, стать прецедентом? Это же дискриминация получается…
Это не дискриминация. Человек сам себя дискриминирует, если он не стал гражданином. Мы сейчас из-за войны поставлены в ситуацию, где вещи, которые в нормальной ситуации были на втором плане, становятся более выпуклыми. Человек сам должен определиться. В нашем опросе был вопрос о том, согласен ли человек с тем, что агрессия России ставит перед каждым человеком, который связан с ней по национальности, проблему выбора, с кем ты – с Россией или с Эстонией? И те люди, которые по другим вопросам высказывались более проевропейски, проэстонски, на этот вопрос тоже отвечали, что это ситуация выбора, когда его нужно сделать.
Диктатуры часто начинаются с каких-то чрезвычайных ситуаций. Может ли прецедент стать правилом?
Нет. Тут нет такого желания. И я думаю, наоборот, эта ситуация должна решаться таким образом, что половина из тех, кто имеет гражданство России, на вопрос, какое гражданство они хотели бы иметь, ответили бы – эстонское. Среди них, между прочим, большинство владеют языком. Они не имеют эстонского гражданства из-за безразличия или им комфортнее было иметь возможность съездить туда-сюда и не определяться. А вот в этой новой ситуации такого комфорта уже нет. Теперь имеет большее значение, что они оказались в ситуации, где они – граждане страны, которая открыто говорит, что она ведет войну не только с Украиной, но и со всем Западом, в том числе с Эстонией.
То есть, я правильно понимаю, что вы за вариант с декларацией лояльности?
На днях эстонский коллега сказал мне в приватной беседе, что не осмеливается публично высказать свою точку зрения относительно лишения граждан России права голоса, поскольку стоит начать задавать неудобные вопросы, как на тебя навесят не очень приятный ярлык.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» произошла жаркая заруба на тему того, означает ли победа Трампа упадок ценностей или, наоборот, победу здравого смысла. Пока мы выясняем, кто в интернете неправ, в Рийгикогу готовятся принять законопроект, лишающий россиян права голоса. Как к этому относиться?
В понедельник, 4 ноября, входящие в правительство партии на коалиционном совете решили пойти по пути изменения Конституции в срочном порядке, чтобы в первую очередь лишить избирательных прав граждан России и Беларуси, заявил премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), передает rus.err.ee.
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.