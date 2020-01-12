Инвестор Тоомас: что происходит с портфелем умершего инвестора?

У инвесторов на сегодняшний день имеются тысячи возможностей инвестировать таким образом, что деньги будут находиться вне поля зрения государств и регуляторов, пишет Инвестор Тоомас. Точно также эти средства окажутся и вне поля зрения наследников, если инвес­тор предусмотрительно не сохранил информацию о счетах, паролях и т.п. в определённом надёжном месте и не сообщил об этом своим близким.

Инвестор Тоомас

Присяжный адвокат адвокатского бюро Concordia Сенни Пелло объяснила мне, что если завещание не составлено, человек не хочет его составлять или если наследование происходит на основании закона, то следует подумать о том, чтобы имелась достаточно точная информация об активах или, по крайней мере, возможность собрать эти данные.