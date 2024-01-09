Инвестор Тоомас: желающие зафиксировать прибыль уронили мои любимые акции

Компания Apple в декабре приостановила продажу некоторых моделей Apple Watch, и акции отреагировали на эту новость резким падением. Фото: Reuters/Scanpix

Apple, одна из основ моего портфеля, за несколько недель потеряла десятую часть стоимости, считая с декабрьского пика. Некоторые винят в этом патентные споры по Apple Watch, но скорее в этом виноваты спекулянты.

Проблемы с часами начались в октябре прошлого года, когда Торговая комиссия США ввела запрет на импорт моделей Apple Watch с измерением уровня кислорода в крови. Согласно претензии, которую до сих пор разбирают в суде, Apple получила эту технологию с нарушением патента, принадлежащего технологической компании Masimo.