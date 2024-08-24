Выруский производитель мебели процветает благодаря Amazon

Экономике России грозит спираль смерти

Инфляция в России вновь ускоряется – цены на продукты питания с начала года выросли уже на 14 процентов, и к следующей осени прогнозируется рост еще до 40 процентов, пишет Kauppalehti.

Инфляция в России вновь ускоряется – цены на продукты питания с начала года выросли уже на 14 процентов, и к следующей осени прогнозируется рост еще до 40 процентов, пишет Kauppalehti.