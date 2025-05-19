Инвестор Тоомас: торговая война бьет по акциям автомобильных компаний, но не всех

Сборочная линия внедорожников BMW на заводе в Спартанбурге (США).
Foto: BMW
Одним из главных врагов президента США Дональда Трампа в развязанной им торговой войне является иностранный автопром. Поощряемый влиятельными американскими профсоюзами автопроизводителей, он пытается использовать свою тарифную политику, чтобы заставить автопроизводителей вместо сборки автомобилей в Канаде, Мексике, Китае и странах Европейского Союза производить их в США.
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Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.