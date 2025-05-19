Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,58%308,82
  • OMX Riga−0,07%869,76
  • OMX Tallinn0,68%2 049,63
  • OMX Vilnius−0,04%1 213,1
  • S&P 500−1,03%5 897,17
  • DOW 30−0,68%42 363,3
  • Nasdaq −1,33%18 955,64
  • FTSE 100−0,44%8 646,67
  • Nikkei 225−0,68%37 498,63
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,23
  • OMX Baltic0,58%308,82
  • OMX Riga−0,07%869,76
  • OMX Tallinn0,68%2 049,63
  • OMX Vilnius−0,04%1 213,1
  • S&P 500−1,03%5 897,17
  • DOW 30−0,68%42 363,3
  • Nasdaq −1,33%18 955,64
  • FTSE 100−0,44%8 646,67
  • Nikkei 225−0,68%37 498,63
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,23
  • 19.05.25, 16:10

Инвестор Тоомас: торговая война бьет по акциям автомобильных компаний, но не всех

Торговая война в США тянет акции автомобильных компаний вниз по обе стороны Атлантики. Но есть несколько компаний, которые опровергают общую тенденцию, и их не так уж и мало.
Сборочная линия внедорожников BMW на заводе в Спартанбурге (США).
  • Сборочная линия внедорожников BMW на заводе в Спартанбурге (США).
  • Foto: BMW
Одним из главных врагов президента США Дональда Трампа в развязанной им торговой войне является иностранный автопром. Поощряемый влиятельными американскими профсоюзами автопроизводителей, он пытается использовать свою тарифную политику, чтобы заставить автопроизводителей вместо сборки автомобилей в Канаде, Мексике, Китае и странах Европейского Союза производить их в США.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 06.05.25, 14:43
Автомобильный рынок на пути к восстановлению, но все еще в минусе
В апреле в Эстонии продажи новых легковых автомобилей увеличились по сравнению с первыми месяцами года, но все равно остаются в значительном минусе по сравнению с прошлым годом.
Биржа
  • 16.05.25, 17:27
180 млн евро поступили на счета. Куда направят деньги бывшие акционеры Enefit Green?
В пятницу на счета инвесторов, принявших предложение Eesti Energia, поступила значительная сумма – часть этой суммы уже направлена в другие инвестиционные активы.
Инвестор Тоомас
  • 15.05.25, 12:09
Инвестор Тоомас: читатель обратил мое внимание на норвежскую денежную машину
Читатель обратил мое внимание на норвежскую акцию с очень высокой дивидендной доходностью.
  • KM
Content Marketing
  • 15.05.25, 10:18
Everaus Kinnisvara AS предлагает инвесторам облигации с доходностью 11%
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.

Самые читаемые

1
Новости
  • 17.05.25, 21:17
Эстония потеряла сразу двух топ-бизнесменов
2
Новости
  • 17.05.25, 16:25
Эстонские предприниматели, пострадавшие в крушении вертолетов, направлялись на авиационные дни
МИД: у нас нет информации о выживших
3
Интервью
  • 16.05.25, 16:46
Русский театр готовится сменить название и планирует увеличение доходов
4
Новости
  • 18.05.25, 14:42
Россия задержала вышедший из порта Силламяэ танкер Green Admire
5
Новости
  • 18.05.25, 13:38
Потрепанная находка из тетиного шкафа принесла пенсионеру тысячи евро
6
Биржа
  • 16.05.25, 17:27
180 млн евро поступили на счета. Куда направят деньги бывшие акционеры Enefit Green?

Последние новости

Инвестор Тоомас
  • 19.05.25, 16:10
Инвестор Тоомас: торговая война бьет по акциям автомобильных компаний, но не всех
Новости
  • 19.05.25, 15:18
Минклимата повысило прогноз роста цен на топливо
Новости
  • 19.05.25, 14:41
Руководитель Bigbank Eesti уходит с должности
Новости
  • 19.05.25, 14:13
Дела у компании идут так хорошо, что она строит для себя завод
Создается станок, который совершит революцию в колке дров
Новости
  • 19.05.25, 14:04
Правительство намерено упростить наем иностранной рабочей силы
Новости
  • 19.05.25, 13:06
Косметический бизнес Осиновского удвоил оборот и стал прибыльным
Новости
  • 19.05.25, 11:46
У Джо Байдена выявили рак простаты в агрессивной форме
Новости
  • 19.05.25, 11:43
LHV прекращает деятельность «зеленых» фондов

Сейчас в фокусе

Предприниматели Прийт Яагант и Олег Сынаялг погибли в субботу в результате крушения вертолетов.
Новости
  • 17.05.25, 21:17
Эстония потеряла сразу двух топ-бизнесменов
Фото иллюстративное.
Новости
  • 18.05.25, 14:42
Россия задержала вышедший из порта Силламяэ танкер Green Admire
Фото иллюстративное.
Новости
  • 17.05.25, 16:25
Эстонские предприниматели, пострадавшие в крушении вертолетов, направлялись на авиационные дни
МИД: у нас нет информации о выживших
Андрес Лепик, обнаруживший в квартире своей тети давно пропавшую картину, думал просто подарить ее музею, но в итоге получил за произведение сумму, которая удивила даже его самого.
Новости
  • 18.05.25, 13:38
Потрепанная находка из тетиного шкафа принесла пенсионеру тысячи евро
«Сегодня тяжелая экономическая ситуация, невероятно тяжелая политическая ситуация, а в театр приходят отдохнуть и получить эмоции. Кому-то нужны серьезные эмоции, а кому-то – отвлечься и слезть с антидепрессантов», – говорит директор Русского театра Анне-Ли Пяйв.
Интервью
  • 16.05.25, 16:46
Русский театр готовится сменить название и планирует увеличение доходов
Соучредитель и мажоритарный владелец Poke Bowl Микк Раявер.
Новости
  • 17.05.25, 11:53
Эстонский ресторан быстрого питания вышел на рынок Хельсинки и строит новые планы
Ян Левченко.
Mнения
  • 17.05.25, 06:00
Кэш, трэш и вирусный имидж: какой смысл у конкурса Евровидения
Янар Муттик, учредитель и исполнительный директор компании Everaus Kinnisvara.Фотограф: Мария Роосааре
  • KM
Content Marketing
  • 15.05.25, 10:18
Everaus Kinnisvara AS предлагает инвесторам облигации с доходностью 11%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025