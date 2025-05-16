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  • 16.05.25, 17:27

180 млн евро поступили на счета. Куда направят деньги бывшие акционеры Enefit Green?

В пятницу на счета инвесторов, принявших предложение Eesti Energia, поступила значительная сумма – часть этой суммы уже направлена в другие инвестиционные активы.
Инвестор Андрес Луме докупил акции Enefit Green, чтобы получить выгоду от разницы между стоимостью акций и ценой возможного нового предложения.
  • Инвестор Андрес Луме докупил акции Enefit Green, чтобы получить выгоду от разницы между стоимостью акций и ценой возможного нового предложения.
  • Foto: Andras Kralla/Äripäev
Сегодня на счета инвесторов, согласившихся продать акции энергетической компании Enefit Green, поступило в общей сложности 180 млн евро. Торги на балтийской бирже начались активно: за первые два часа оборот в основном списке превысил дневной объем предыдущего дня. С акциями Enefit Green было совершено сделок на сумму более 2,5 млн евро.
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