Назад 16.05.25, 17:27 180 млн евро поступили на счета. Куда направят деньги бывшие акционеры Enefit Green? В пятницу на счета инвесторов, принявших предложение Eesti Energia, поступила значительная сумма – часть этой суммы уже направлена в другие инвестиционные активы.

Инвестор Андрес Луме докупил акции Enefit Green, чтобы получить выгоду от разницы между стоимостью акций и ценой возможного нового предложения.

Foto: Andras Kralla/Äripäev

Сегодня на счета инвесторов, согласившихся продать акции энергетической компании Enefit Green, поступило в общей сложности 180 млн евро. Торги на балтийской бирже начались активно: за первые два часа оборот в основном списке превысил дневной объем предыдущего дня. С акциями Enefit Green было совершено сделок на сумму более 2,5 млн евро.