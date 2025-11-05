Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,14%291,77
  • OMX Riga0,46%915,23
  • OMX Tallinn0,18%1 909,45
  • OMX Vilnius−0,14%1 258,75
  • S&P 5000,29%6 791,11
  • DOW 30−0,08%47 048,72
  • Nasdaq 0,56%23 480,2
  • FTSE 1000,65%9 778,49
  • Nikkei 225−2,5%50 212,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,36
  • 05.11.25, 14:53

Инвестор Тоомас: я начал генеральную уборку и выставил первые акции на продажу

Во вторник я решил начать чистку портфеля и выставил на продажу акции Incap, так как инвестиционная идея больше не работает.
Акция Incap принесла мне за три года убыток в 1500 евро, и нет никаких признаков того, что она начнет быстро расти. На фото – руководитель Incap Отто Пукк.
  • Акция Incap принесла мне за три года убыток в 1500 евро, и нет никаких признаков того, что она начнет быстро расти. На фото – руководитель Incap Отто Пукк.
  • Foto: Raul Mee
В октябре я с неприятным удивлением осознал, насколько низкой оказалась среднегодовая доходность отдельных акций с учетом дивидендов и роста котировок. Результаты шокировали: почти половина позиций не дотягивала до долгосрочной цели. Тогда я решил начать чистку портфеля. Во вторник я продал первую партию акций.
