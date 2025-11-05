Инвестор Тоомас: я начал генеральную уборку и выставил первые акции на продажу

Во вторник я решил начать чистку портфеля и выставил на продажу акции Incap, так как инвестиционная идея больше не работает.
- Акция Incap принесла мне за три года убыток в 1500 евро, и нет никаких признаков того, что она начнет быстро расти. На фото – руководитель Incap Отто Пукк.
- Foto: Raul Mee
В октябре я с неприятным удивлением осознал, насколько низкой оказалась среднегодовая доходность отдельных акций с учетом дивидендов и роста котировок. Результаты шокировали: почти половина позиций не дотягивала до долгосрочной цели. Тогда я решил начать чистку портфеля. Во вторник я продал первую партию акций.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!