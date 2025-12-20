Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,62%305,02
  • OMX Riga−0,56%933,51
  • OMX Tallinn0,68%2 015,43
  • OMX Vilnius0,23%1 315,56
  • S&P 5000,88%6 834,5
  • DOW 300,38%48 134,89
  • Nasdaq 1,31%23 307,62
  • FTSE 1000,61%9 897,42
  • Nikkei 2251,03%49 507,21
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,5
  • 20.12.25, 06:00

Вкус биржи: коммунисты разваливают хорошо работающий бизнес

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым возмутились вмешательством коммуняк в хорошо работающий инновационный бизнес, констатировали бракованную инфляцию
FTC пытается прижать бизнес из-за того, что тот использует искусственный интеллект! Разве это не методы подобного рода диктаторов?
  • FTC пытается прижать бизнес из-за того, что тот использует искусственный интеллект! Разве это не методы подобного рода диктаторов?
  • Foto: Store norske leksikon
Упоролись или молодцы? Chipotle решила сделать ставку на одну конкретную систему питания. Акции выросли. Это революция?
Коммуняки разваливают инновационный бизнес. В чем претензии FTC к компании, использующей искусственный интеллект?
Японский городовой. Почему рост ставок Банка Японии окажет влияние на весь мир?

Статья продолжается после рекламы

Бракованная инфляция. Почему никто не верит статистике за последний месяц?
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
