Вкус биржи: коммунисты разваливают хорошо работающий бизнес

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым возмутились вмешательством коммуняк в хорошо работающий инновационный бизнес, констатировали бракованную инфляцию
- FTC пытается прижать бизнес из-за того, что тот использует искусственный интеллект! Разве это не методы подобного рода диктаторов?
Упоролись или молодцы? Chipotle решила сделать ставку на одну конкретную систему питания. Акции выросли. Это революция?
Коммуняки разваливают инновационный бизнес. В чем претензии FTC к компании, использующей искусственный интеллект?
Японский городовой. Почему рост ставок Банка Японии окажет влияние на весь мир?
Бракованная инфляция. Почему никто не верит статистике за последний месяц?
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
