Вкус биржи: коммунисты разваливают хорошо работающий бизнес

Иностранные банки могут не дать Эстонии следующий кредит, потому что занимает не только государство. Частный сектор в последние годы берет все больше кредитов у местных банков, а те, в свою очередь, – у международных. И на риски ликвидности уже указывает эстонский центробанк. Реальных, не кредитных, денег в стране становится все меньше, указывает на проблему бывший советник мэра Таллинна Дмитрий Куликов.