Как стать миллионером - сложно, но...

Когда речь заходит о накоплениях, человек оказывается перед тремя вызовами: инфляцией, размером взносов и доходностью накоплений. Но если все разложить по полочкам, то картина может оказаться не такой, как кажется на первый взгляд.
Инфляция, накопления и доходность тянут копилку человека в разные стороны. Хочется верить в низкую инфляцию, делать минимальный вклад собственных средств и богатеть при этом за счет феноменальной доходности. Но эти финансовые фантазии весьма уязвимы при встрече с реальностью. Что же тогда делать и как стать миллионером? Давайте посчитаем.
Достигнуть финансовой свободы или выйти раньше на пенсию не получится, не приложив для этого определенных усилий. Один из подходов, который может помочь на этом пути – переводить абстрактные цифры в часы вашей жизни, которые вы проводите на работе.
Долгожданное мероприятие «Kuressaare Rahatarkus 2024» на Сааремаа собрало как местных, так и приезжих. Четверо известных бизнесменов и инвесторов Райво Хейн, Робин Валтинг, Rahakratt и Мартин Виллиг раскрыли секреты достижения богатства.
«Многие были бы финансово свободны, если бы жили иначе»
Возможность жить за счет инвестиционного портфеля, не работая по найму, привлекает многих, но до этого доходят немногие. Äripäev выяснил у инвесторов, с какой скоростью они сами движутся в сторону финансовой свободы.
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения. По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимости из Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.