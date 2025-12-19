Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,62%305,02
  • OMX Riga−0,56%933,51
  • OMX Tallinn0,68%2 015,43
  • OMX Vilnius0,23%1 315,56
  • S&P 5000,85%6 832,46
  • DOW 300,6%48 238,88
  • Nasdaq 1,1%23 259,01
  • FTSE 1000,61%9 897,42
  • Nikkei 2251,03%49 507,21
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,35
  19.12.25, 18:04

В Рапламаа поезд столкнулся с погрузчиком со стройки Rail Baltica

В связи с произошедшим сегодня ДТП на железной дороге компания Edelaraudtee приостановила выданное фирме Verston разрешение на работы. По сообщению Verstoni, речь идёт о субподрядчике, который нарушил элементарные требования безопасности.
Поезд на время выбыл из эксплуатации; к счастью, люди не пострадали.
  • Foto: Elmo Riig, Sakala/Scanpix
Сегодня около 12:05 на инфраструктуре Edelaraudtee в Рапламаа, недалеко от железнодорожного переезда Кярнери между станциями Лоху и Хагуди, произошел инцидент: погрузчик, переезжая железнодорожные пути и столкнулся с пассажирским поездом.
Бывший центральный офис скандального банка, работавшего с россиянами, теперь принадлежит фонду из Пылвамаа. При ближайшем рассмотрении за ним обнаруживается целая сеть связанных между собой фирм.
Эпицентр
  • 18.12.25, 06:00
Штаб-квартирой скандального Äripank завладели светские хуторяне из Пылва
В отчетности интернет-магазина Frog можно найти крупные и нетипичные расходы, которые стали бы непосильными для другого интернет-магазина и даже для некоторых представителей розничной торговли. При этом Frog спокойно продолжает работу.
Новости
  • 18.12.25, 10:58
Налоговый департамент требует у заподозренного в схемах интернет-магазина огромную сумму
Дмитрий Куликов.
Mнения
  • 18.12.25, 07:00
«Игра на тоненького» оправдана, лишь если войны не будет, а экономика пойдет на поправку
В числе изменений – более строгие требования к кибербезопасности; поправки, связанные с земельным налогом и системой страхования от безработицы.
Подсказка
  • 18.12.25, 16:12
Какие законы изменятся с 1 января 2026 года?
Торговый центр, построенный у финско-российской границы, был предназначен для обслуживания туристов, но сейчас граница закрыта.
Новости
  • 17.12.25, 18:13
Российский миллиардер хочет купить торговый центр в Финляндии через эстонскую фирму
Семья Юксар продала Rademar.
Новости
  • 18.12.25, 12:07
Департамент конкуренции одобрил сделку с Rademar
В отношении NT Bunkering одновременно ведется несколько производств, каждое из которых имеет важное значение для дела о банкротстве, отметил банкротный управляющий Маргус Лентсиус.
Новости
  • 18.12.25, 19:21
«Работы здесь много – тяжелой и сложной». Скандальная топливная компания задолжала более 50 млн евро
Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

