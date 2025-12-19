В Рапламаа поезд столкнулся с погрузчиком со стройки Rail Baltica
В связи с произошедшим сегодня ДТП на железной дороге компания Edelaraudtee приостановила выданное фирме Verston разрешение на работы. По сообщению Verstoni, речь идёт о субподрядчике, который нарушил элементарные требования безопасности.
Поезд на время выбыл из эксплуатации; к счастью, люди не пострадали.
Foto: Elmo Riig, Sakala/Scanpix
Сегодня около 12:05 на инфраструктуре Edelaraudtee в Рапламаа, недалеко от железнодорожного переезда Кярнери между станциями Лоху и Хагуди, произошел инцидент: погрузчик, переезжая железнодорожные пути и столкнулся с пассажирским поездом.
