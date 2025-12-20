Эстония заключила стратегическое соглашение с Nokia о создании ИИ‑инфраструктуры

По данным Министерства юстиции и цифрового развития, вчера в Оулу (Финляндия) министр Лийза-Ли Пакоста подписала соглашение о сотрудничестве с технологическим гигантом Nokia, пишет портал toostusuudised.ee
. Таким образом, Эстония присоединилась к стратегической инициативе Европейской комиссии наряду с Финляндией, Латвией, а также потенциальными будущими партнерами – Швецией и Данией. Цель проекта – создать в Европе независимую высокопроизводительную инфраструктуру для искусственного интеллекта (HPC).