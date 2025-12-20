Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,62%305,02
  • OMX Riga−0,56%933,51
  • OMX Tallinn0,68%2 015,43
  • OMX Vilnius0,23%1 315,56
  • S&P 5000,88%6 834,5
  • DOW 300,38%48 134,89
  • Nasdaq 1,31%23 307,62
  • FTSE 1000,61%9 897,42
  • Nikkei 2251,03%49 507,21
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,5
  • 20.12.25, 13:32

Эстония заключила стратегическое соглашение с Nokia о создании ИИ‑инфраструктуры

Правительство Эстонии сделало шаг к созданию собственной инфраструктуры в сфере искусственного интеллекта, присоединившись к совместному проекту стран Северной Европы, направленному на развитие суверенной ИИ-инфраструктуры в Европе. В рамках проекта в Эстонии может появиться первый центр обработки данных для нужд искусственного интеллекта.
В результате подписания договора в Эстонии также должен появиться крупный дата-центр.
  • Foto: Justiits- ja Digiministeerium
По данным Министерства юстиции и цифрового развития, вчера в Оулу (Финляндия) министр Лийза-Ли Пакоста подписала соглашение о сотрудничестве с технологическим гигантом Nokia, пишет портал toostusuudised.ee. Таким образом, Эстония присоединилась к стратегической инициативе Европейской комиссии наряду с Финляндией, Латвией, а также потенциальными будущими партнерами – Швецией и Данией. Цель проекта – создать в Европе независимую высокопроизводительную инфраструктуру для искусственного интеллекта (HPC).
