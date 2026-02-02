Инвестор Тоомас: январь как холодный душ – падение Microsoft заметно ухудшило показатели месяца

Когда фондовый рынок одновременно кажется и переоцененным, и полным возможностей, я снова и снова возвращаюсь к одному и тому же вопросу: какие компании настолько важны, что без них мир просто не сможет функционировать. Тайваньский производитель чипов, похоже, как раз из таких.
Полярные ночи заставляют меня меланхолично оглядываться на прошедший год. Еще недавно я добавил в свой список наблюдения одного из самых небольших, с рыночной капитализацией около 300 миллиардов долларов, производителей микросхем памяти в США. Я снова о компании Micron, которая больше не дает мне покоя.
Начавшаяся неделя стартует событиями на Таллиннской бирже: несколько котирующихся здесь компаний опубликуют отчеты за прошлый год. Свои цифры представят и заокеанские технологические гиганты, а Европейский центральный банк примет решение по изменению процентной ставки в еврозоне.