Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,32%319,42
  • OMX Riga−2,65%907,54
  • OMX Tallinn−0,05%2 088,32
  • OMX Vilnius−0,51%1 414,33
  • S&P 5000,64%6 983,61
  • DOW 300,96%49 360,66
  • Nasdaq 0,76%23 640,32
  • FTSE 1001,15%10 341,56
  • Nikkei 225−1,25%52 655,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,27
  • OMX Baltic−0,32%319,42
  • OMX Riga−2,65%907,54
  • OMX Tallinn−0,05%2 088,32
  • OMX Vilnius−0,51%1 414,33
  • S&P 5000,64%6 983,61
  • DOW 300,96%49 360,66
  • Nasdaq 0,76%23 640,32
  • FTSE 1001,15%10 341,56
  • Nikkei 225−1,25%52 655,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,27
  • 02.02.26, 18:16

Инвестор Тоомас: январь как холодный душ – падение Microsoft заметно ухудшило показатели месяца

Январь стал для моего портфеля холодным душем. Пока Таллиннская биржа росла, а рынок США держался на плаву, резкое падение акций Microsoft утянуло мой портфель в минус.
Крупнейшая позиция в моем портфеле – Microsoft – унесла из него более 21 000 евро, однако падение частично компенсировали акции, которые росли.
  • Крупнейшая позиция в моем портфеле – Microsoft – унесла из него более 21 000 евро, однако падение частично компенсировали акции, которые росли.
  • Foto: Liis Treimann
Если посмотреть на цифры, картина не радует. В то время как индекс Таллиннской биржи вырос в январе на 1,81%, а индекс S&P 500 в евро едва удержался в плюсе (+0,07%), мой портфель просел на 1,7%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Инвестор Тоомас
  • 19.01.26, 19:02
Инвестор Тоомас: руки так и чешутся – присматриваюсь к акции, которая дороже, чем кажется, и крепче, чем выглядит
Когда фондовый рынок одновременно кажется и переоцененным, и полным возможностей, я снова и снова возвращаюсь к одному и тому же вопросу: какие компании настолько важны, что без них мир просто не сможет функционировать. Тайваньский производитель чипов, похоже, как раз из таких.
Инвестор Тоомас
  • 15.12.25, 11:44
Инвестор Тоомас: добавил новую ракету в портфель
Полярные ночи заставляют меня меланхолично оглядываться на прошедший год. Еще недавно я добавил в свой список наблюдения одного из самых небольших, с рыночной капитализацией около 300 миллиардов долларов, производителей микросхем памяти в США. Я снова о компании Micron, которая больше не дает мне покоя.
Инвестор Тоомас
  • 12.01.26, 15:21
Инвестор Тоомас: бум строительства дата-центров подсказал интересную инвестиционную идею
В США масштабный бум строительства дата-центров, что означает рост потребления электроэнергии в ближайшие годы. Это натолкнуло на инвестиционную идею.
Биржа
  • 02.02.26, 08:59
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Начавшаяся неделя стартует событиями на Таллиннской бирже: несколько котирующихся здесь компаний опубликуют отчеты за прошлый год. Свои цифры представят и заокеанские технологические гиганты, а Европейский центральный банк примет решение по изменению процентной ставки в еврозоне.
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.01.26, 18:52
Известный производитель окон закрылся, руководство компании продолжит работу в фирме Хелениуса
2
Новости
  • 31.01.26, 15:32
Известный зоомагазин ушел в убыток
3
Подсказка
  • 30.01.26, 15:04
Сроки подачи деклараций в 2026 году. Держите свои налоги под контролем
4
Новости
  • 01.02.26, 11:51
Эстония допускает закрытие границы с Россией после инцидента в Васкнарве
5
Новости
  • 30.01.26, 13:48
Хандо Суттер видит тревожные изменения. «В Эстонию инвестировать особого смысла нет, скорее — в Литву»
6
Эпицентр
  • 30.01.26, 06:00
«Вместо боеприпасов в Эстонии сбрасываем с дрона банки от йогурта»

Последние новости

Новости
  • 02.02.26, 19:11
Ridango после смены владельца заполучила крупного клиента и топ‑менеджеров из‑за рубежа
Новости
  • 02.02.26, 18:55
Начато уголовное дело против известного в военной сфере предпринимателя. «Он не соблюдал законы, а злоупотреблял ими»
Инвестор Тоомас
  • 02.02.26, 18:16
Инвестор Тоомас: январь как холодный душ – падение Microsoft заметно ухудшило показатели месяца
Из портфеля исчезло почти 12 000 евро
Биржа
  • 02.02.26, 17:03
Три инвестиционные стратегии в эпоху ИИ: как найти перспективные акции
Новости
  • 02.02.26, 16:49
Шведские журналисты, расследовавшие дело об отмывании денег в Swedbank: ФСБ следила и за эстонскими банкирами
Биржа
  • 02.02.26, 16:10
Управляющий активами: продавцы золота умело манипулируют людьми
Новости
  • 02.02.26, 15:10
Окончательное решение: срок давности дела Tallinna Sadam истек
Новости
  • 02.02.26, 14:19
Сроки поджимают: министр не согласовал изменения по трамваю Пельгуранна

Сейчас в фокусе

Граница России в Эстонии в Нарве.
Новости
  • 01.02.26, 11:51
Эстония допускает закрытие границы с Россией после инцидента в Васкнарве
Крупный предприниматель Йоаким Хелениус привлек в правление производителя окон Fenestra руководителей недавно обанкротившейся компании Rekman.
Новости
  • 30.01.26, 18:52
Известный производитель окон закрылся, руководство компании продолжит работу в фирме Хелениуса
Вчера вечером Олег Гросс сыграл на баяне перед 4000 зрителей в спортивном холле в Раквере.
Новости
  • 01.02.26, 16:55
ФОТО: Корпоратив Grossi собрал 4000 человек со всей Эстонии, Олег Гросс удивил игрой на баяне
Иллюстративное фото.
Биржа
  • 31.01.26, 16:23
Новая ИИ-модель Google обрушила акции производителей видеоигр
Иллюстративное фото.
Новости
  • 01.02.26, 12:53
«Выживают только единицы»: Venus Club сокращает расходы и дни работы
Сеть зоомагазинов Kika, насчитывающая 50 торговых точек, по итогам прошлого финансового года ушла в убыток.
Новости
  • 31.01.26, 15:32
Известный зоомагазин ушел в убыток
Основатель биотехнологической компании Icosagen и член Академии наук Март Устав признает, что до сих пор наука очень мало помогала развитию экономики, бизнеса и повышению качества жизни людей в Эстонии.
Новости
  • 01.02.26, 15:14
От сибирской деревни до глобального успеха: как Март Устав объединил науку и бизнес
Маарио Оргла – исполнительный директор Auto 100 Premium, официального дилера автомобилей Porsche, Lamborghini и Bentley в Эстонии.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026