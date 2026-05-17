Цахкна: Европа не должна садиться за стол переговоров с Россией

По словам Цахкна, Москва сейчас пытается склонить колеблющиеся европейские страны к диалогу: «Мы видим Россию в шатком положении. При этом я не вижу, чтобы изменилась их цель. Думаю, их основная идея сейчас – привлечь Европу к так называемым переговорам, чтобы поставить ее в позицию посредника, а не того, кто оказывает давление на Россию и поддерживает Украину».
Цахкна также заявил, что Владимир Путин сейчас находится «на грани поражения» и «не захватывает никаких территорий». По его словам, в вопросе переговоров с Москвой необходимо быть «очень осторожными», поскольку Россия может использовать их, чтобы «выиграть время», передает rus.err.ee.