  • OMX Baltic−0,21%311,45
  • OMX Riga0,55%901,45
  • OMX Tallinn−0,06%2 109,32
  • OMX Vilnius0,16%1 445,23
  • S&P 500−1,24%7 408,5
  • DOW 30−1,07%49 526,17
  • Nasdaq −1,54%26 225,15
  • FTSE 100−1,71%10 195,37
  • Nikkei 225−1,99%61 409,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%84,6
Цахкна: Европа не должна садиться за стол переговоров с Россией

Страны Европы не должны вступать в переговоры с Россией, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на международной конференции Леннарта Мери в Таллинне в субботу, 16 мая.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна.
  • Министр иностранных дел Маргус Цахкна.
  • Foto: Liis Treimann
По словам Цахкна, Москва сейчас пытается склонить колеблющиеся европейские страны к диалогу: «Мы видим Россию в шатком положении. При этом я не вижу, чтобы изменилась их цель. Думаю, их основная идея сейчас – привлечь Европу к так называемым переговорам, чтобы поставить ее в позицию посредника, а не того, кто оказывает давление на Россию и поддерживает Украину».
Цахкна также заявил, что Владимир Путин сейчас находится «на грани поражения» и «не захватывает никаких территорий». По его словам, в вопросе переговоров с Москвой необходимо быть «очень осторожными», поскольку Россия может использовать их, чтобы «выиграть время», передает rus.err.ee.
