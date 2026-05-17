17.05.26, 10:41 Цахкна: Европа не должна садиться за стол переговоров с Россией Страны Европы не должны вступать в переговоры с Россией, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на международной конференции Леннарта Мери в Таллинне в субботу, 16 мая.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна.

По словам Цахкна, Москва сейчас пытается склонить колеблющиеся европейские страны к диалогу: «Мы видим Россию в шатком положении. При этом я не вижу, чтобы изменилась их цель. Думаю, их основная идея сейчас – привлечь Европу к так называемым переговорам, чтобы поставить ее в позицию посредника, а не того, кто оказывает давление на Россию и поддерживает Украину».