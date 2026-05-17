ИИ запустил эпоху массовых сокращений. «Большинство компаний могли бы сократить штат на 30–50%»
В последние годы на рынке труда заметен тренд на массовые сокращения, особенно в технологическом секторе, что отчасти связано с развитием искусственного интеллекта. Такая же тенденция наблюдается и в Литве.
Amazon за несколько месяцев сократила 30 000 сотрудников.
Владелец социальной сети Snapchat, компания Snap, в прошлом месяце сообщила, что сократит 16% сотрудников. Финтех-компания Block в феврале объявила, что сократит штат на 40%, уволив из-за искусственного интеллекта 4000 из 10 000 работников. Amazon, технологическая компания и онлайн-ретейлер, за несколько месяцев сократила около 30 000 сотрудников, пишет литовская деловая газета Verslo Žinios. «Добро пожаловать в эпоху массовых сокращений», – пишет в своей статье и The Wall Street Journal.
В технологическом секторе продолжаются крупные волны сокращений, поскольку огромные расходы, связанные с гонкой в сфере искусственного интеллекта, вынуждают компании оптимизировать свою деятельность. В четверг Meta сообщила, что сократит десятую часть своего штата – около 8000 сотрудников.
Банк Nordea, работающий главным образом в странах Северной Европы, планирует провести в реорганизацию с целью существенно повысить эффективность работы. Она затронет около 1500 сотрудников. Окончательные цифры станут известны после переговоров с профсоюзами.
Людей повально увольняют, заменяя на искусственный интеллект. Мы на грани входа в эру, когда все лишатся работы, поскольку все делать за них будет компьютер. Скорость распространения этого мифа ужасает, ибо реальность совершенно другая, пишет журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.
