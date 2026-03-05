Инвестор Тоомас: Худшая акция, которую я постоянно держу в своем портфеле

Геополитика может вызвать краткосрочные потрясения на рынках, но для долгосрочного инвестора решающими остаются рост экономики, прибыли и технологическое развитие.
Foto: Reuters/Scanpix
Признаю: если смотреть на стратегию пассивного удержания, Equinor оказался одним из худших в моем портфеле. Я держу эту акцию уже больше десяти лет и вынужден сказать: это ужасная акция для стратегии «купи и держи». В спокойные времена, когда цена нефти стабильна, Equinor обычно просто ползет вбок.
Если раньше в качестве самых неудачных инвестиций в жизни я мог привести, например, доли в производителе велопарковок Bikeep и электровелосипедов Ampler, которые пришлось фактически списать, то теперь у меня появился куда более крупный убыток – благодаря датскому фармацевтическому гиганту Novo Nordisk.
Когда в феврале 2022 года Россия напала на Украину, я написал в Äripäev, что война не изменит мою инвестиционную стратегию. На той же неделе я поддержал Вооруженные силы Украины 1000 евро. На случай войны с Ираном у меня тоже есть план.
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.