  • OMX Baltic−0,24%312,8
  • OMX Riga0,57%904,04
  • OMX Tallinn−0,13%2 085,38
  • OMX Vilnius−0,51%1 362,76
  • S&P 500−1,27%6 782,48
  • DOW 30−2,07%47 728,33
  • Nasdaq −1,14%22 547,7
  • FTSE 100−1,45%10 413,94
  • Nikkei 2251,9%55 278,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,1
  • 05.03.26, 17:41

Инвестор Тоомас: Худшая акция, которую я постоянно держу в своем портфеле

Еще недавно я с тревогой морщил лоб: акция Equinor была как камень, который никак не хочет катиться. Но теперь, всего каких-то десять дней спустя, я вижу совсем иную картину.
Геополитика может вызвать краткосрочные потрясения на рынках, но для долгосрочного инвестора решающими остаются рост экономики, прибыли и технологическое развитие.
  • Геополитика может вызвать краткосрочные потрясения на рынках, но для долгосрочного инвестора решающими остаются рост экономики, прибыли и технологическое развитие.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Признаю: если смотреть на стратегию пассивного удержания, Equinor оказался одним из худших в моем портфеле. Я держу эту акцию уже больше десяти лет и вынужден сказать: это ужасная акция для стратегии «купи и держи». В спокойные времена, когда цена нефти стабильна, Equinor обычно просто ползет вбок.
