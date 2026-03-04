Инвестор Тоомас: что делать с портфелем, если кризис на Ближнем Востоке усугубится?
Когда в феврале 2022 года Россия напала на Украину, я написал в Äripäev, что война не изменит мою инвестиционную стратегию. На той же неделе я поддержал Вооруженные силы Украины 1000 евро. На случай войны с Ираном у меня тоже есть план.
По словам генерального директора Goldman Sachs Дэвида Соломона, его удивила сдержанная реакция финансовых рынков на конфликт на Ближнем Востоке, и инвесторам может потребоваться еще несколько недель, чтобы понять реальные последствия событий.
Военная авантюра США и Израиля в Иране может подтолкнуть центробанки к повышению ставок по обе стороны океана, предполагает международный консенсус. Однако прежде должны быть выполнены еще два условия.
