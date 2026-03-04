Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,47%313,57
  • OMX Riga0,06%898,92
  • OMX Tallinn0,41%2 088,02
  • OMX Vilnius0,65%1 369,71
  • S&P 5000,88%6 876,92
  • DOW 300,61%48 798,59
  • Nasdaq 1,4%22 831,64
  • FTSE 1000,8%10 567,65
  • Nikkei 225−3,61%54 245,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,64
  • 04.03.26, 17:45

Инвестор Тоомас: что делать с портфелем, если кризис на Ближнем Востоке усугубится?

Когда в феврале 2022 года Россия напала на Украину, я написал в Äripäev, что война не изменит мою инвестиционную стратегию. На той же неделе я поддержал Вооруженные силы Украины 1000 евро. На случай войны с Ираном у меня тоже есть план.
Даже если Тегеран полыхает, в портфеле в итоге все равно решают прибыль и маржа.
  • Даже если Тегеран полыхает, в портфеле в итоге все равно решают прибыль и маржа.
  • Foto: Majid Asgaripour
Годы показали, что фондовые рынки способны приспосабливаться к военным конфликтам намного быстрее, чем мы сначала предполагаем. События на Ближнем Востоке снова напоминают об этом старом наблюдении.
