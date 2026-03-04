Меэлис Мандель: извините, отдыхающие в Дубае, но я бы не возвращал вас в Эстонию за счет налогоплательщиков

Я не хочу умалять тревогу людей и понимаю, что мне легко рассуждать из безопасного Таллинна, но все же – обязаны ли мы возвращать за счет налогоплательщиков тех, кто поехал отдыхать в Дубай и другие места, находящиеся в зоне влияния войны с Ираном?
По словам Маргуса Цахкна, возвращение находящихся на Ближнем Востоке эстонцев зависит от того, удастся ли Эстонии найти местных авиаперевозчиков и туроператоров, которым разрешено выполнять рейсы в кризисной зоне.
По словам совладелицы работающего в нескольких странах кафе Pavlova Эрики Шоллер, в Дубае сейчас относительно спокойная обстановка, и город живет обычной жизнью – даже несмотря на то, что слышны выстрелы ПВО.
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.