Эксперты: дизель в Эстонии подорожает

На фоне подорожания сырой нефти именно дизельное топливо показало самый резкий скачок цен на мировом рынке. Этот рост цен дойдет и до нас, предупредил член правления Alexela Тармо Кярсна.
- Foto: Liis Treimann
«Цена на дизельное топливо выросла на 250 долларов за тонну. Это означает рост цен на заправках примерно на 17-20 центов. Пока это повышение не полностью дошло до конечных потребителей, но, если мировые цены сохранятся, в ближайшие недели мы можем увидеть подорожание и на наших АЗС. Если ситуация начнет стабилизироваться, цены также пойдут вниз», – пояснил Кярсна.
Вызванный войной в Иране скачок цен на нефть заставил инвесторов вновь задуматься об инфляции. Управляющие фондами видят в ситуации явных победителей и проигравших, а также признают, что волатильные периоды часто создают лучшие возможности для покупок.
Боевые действия, вспыхнувшие в выходные между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой, вызвали значительные движения на рынках: инвесторы уходят из рисковых активов в «тихие гавани».
Из-за неопределенности и возросших рисков поставок, вызванных войной в Иране, цены на энергоносители продолжают стремительно расти. В то же время запасы газа в балтийском регионе достигли рекордно низкого уровня.
