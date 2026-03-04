Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,5%312,84
  • OMX Riga0,2%897,62
  • OMX Tallinn0,2%2 083,6
  • OMX Vilnius−0,21%1 366,08
  • S&P 500−0,94%6 816,63
  • DOW 30−0,83%48 501,27
  • Nasdaq −1,02%22 516,69
  • FTSE 1000,38%10 524,43
  • Nikkei 225−3,61%54 245,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,66
  • OMX Baltic0,5%312,84
  • OMX Riga0,2%897,62
  • OMX Tallinn0,2%2 083,6
  • OMX Vilnius−0,21%1 366,08
  • S&P 500−0,94%6 816,63
  • DOW 30−0,83%48 501,27
  • Nasdaq −1,02%22 516,69
  • FTSE 1000,38%10 524,43
  • Nikkei 225−3,61%54 245,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,66
  • 04.03.26, 11:40

Эксперты: дизель в Эстонии подорожает

На фоне подорожания сырой нефти именно дизельное топливо показало самый резкий скачок цен на мировом рынке. Этот рост цен дойдет и до нас, предупредил член правления Alexela Тармо Кярсна.
Член правления Alexela Тармо Кярсна предупреждает о росте цен на дизель.
  • Член правления Alexela Тармо Кярсна предупреждает о росте цен на дизель.
  • Foto: Liis Treimann
«Цена на дизельное топливо выросла на 250 долларов за тонну. Это означает рост цен на заправках примерно на 17-20 центов. Пока это повышение не полностью дошло до конечных потребителей, но, если мировые цены сохранятся, в ближайшие недели мы можем увидеть подорожание и на наших АЗС. Если ситуация начнет стабилизироваться, цены также пойдут вниз», – пояснил Кярсна.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 02.03.26, 14:06
Анализ: рост цен на нефть выявит явных победителей и проигравших
Вызванный войной в Иране скачок цен на нефть заставил инвесторов вновь задуматься об инфляции. Управляющие фондами видят в ситуации явных победителей и проигравших, а также признают, что волатильные периоды часто создают лучшие возможности для покупок.
Биржа
  • 02.03.26, 10:39
Война в Иране привела к росту цен на нефть и резкому падению фьючерсов
Боевые действия, вспыхнувшие в выходные между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой, вызвали значительные движения на рынках: инвесторы уходят из рисковых активов в «тихие гавани».
Новости
  • 03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
Из-за неопределенности и возросших рисков поставок, вызванных войной в Иране, цены на энергоносители продолжают стремительно расти. В то же время запасы газа в балтийском регионе достигли рекордно низкого уровня.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
2
Новости
  • 01.03.26, 13:16
Нехватка врачей в Финляндии превращается в избыток
3
Новости
  • 02.03.26, 16:57
Сделка на 63 миллиона: работающий в Эстонии шведский гигант расширяет влияние в Финляндии
4
Новости
  • 02.03.26, 06:00
Отель с лучшими в Ида-Вирумаа результатами жестко сокращает затраты, но оставляет место для добрых дел
5
Новости
  • 03.03.26, 08:35
Откровенное интервью навлекло на могильщика фирм уголовное дело
6
Новости
  • 02.03.26, 16:13
Владелица кафе Pavlova в Дубае: если в столь тревожное время у нас заказывают торты, кто мы такие, чтобы отказать?

Последние новости

Mнения
  • 04.03.26, 12:21
Меэлис Мандель: извините, отдыхающие в Дубае, но я бы не возвращал вас в Эстонию за счет налогоплательщиков
Новости
  • 04.03.26, 11:40
Эксперты: дизель в Эстонии подорожает
Новости
  • 04.03.26, 11:29
Eesti Post сумела выйти в прибыль
Подсказка
  • 04.03.26, 10:38
Что происходит с совместным жилищным кредитом, если пара расстаётся?
Новости
  • 04.03.26, 09:51
Бизнес-услуги заняли наибольшую долю в структуре экспорта
Новости
  • 04.03.26, 08:36
Предприниматель собирается подать в суд из-за сбоев в строительном регистре
Эпицентр
  • 04.03.26, 06:00
Конец саги: владельцы принудительно отчужденной недвижимости проиграли в суде волости Виймси
Новости
  • 03.03.26, 18:58
Цахкна ведёт переговоры о вывозе граждан Эстонии с Ближнего Востока

Сейчас в фокусе

Запасы Инчукалнского газохранилища упала ниже отметки в 20%.
Новости
  • 03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
Несколько лет назад Инфобанк Äripäev подсчитал, что Лаури Хансберг помог исчезнуть с рынка 1,2 миллиона евро. «На самом деле должно быть больше», – тогда оценил эти подсчеты сам Хансберг.
Новости
  • 03.03.26, 08:35
Откровенное интервью навлекло на могильщика фирм уголовное дело
Банан, приклеенный скотчем к стене, намекает на провокационную работу художника Маурицио Каттелана «Комедиант» (2019): художник приклеил серебристым скотчем банан к белой стене. Работу продали за шесть миллионов долларов. Журналисты Äripäev тоже вдохновились бананом на стене. На фото – предприниматель Нейнар Сели, который для этого материала рассказал о том, как впервые попробовал бананы.
Эпицентр
  • 03.03.26, 06:00
Воротилы бизнеса вспоминают свой первый банан. Для Гросса он как первая любовь, Сели поделил фрукт с братом
Просто нужен новый подход, новое дыхание, сказал Райн Лыхмус Äripäev.
Интервью
  • 03.03.26, 18:22
Райн Лыхмус – об амбициях LHV: нужно определить приоритет – работа или личная жизнь
«Если хочешь чего-то добиться, баланс между работой и личной жизнью приходится нарушать»
Руководитель Apollo Group Тоомас Тийвель.
Биржа
  • 03.03.26, 10:28
Apollo Group начинает подписку на облигации
Хотя в сфере перевозок официальные зарплаты различаются в разы, реальные доходы работников примерно одинаковы. Разница возникает из-за того, что часть фирм с помощью различных схем снижает свою налоговую нагрузку.
Эпицентр
  • 02.03.26, 08:23
Налоговый не углядел: схемы с зарплатами вытесняют с рынка честные компании
Эрки Килу меняет рабочее место в Лондоне на Таллинн.
Биржа
  • 03.03.26, 09:47
Новым председателем правления LHV Pank станет Эрки Килу
LHV планирует выплатить рекордные дивиденды
Исполнительный директор ELKE Mööbel Сийм Сийгур считает, что осведомленность сотрудников о рисках кибербезопасности имеет первостепенное значение. «Злоумышленники используют в первую очередь человеческий фактор, поэтому необходимо регулярно обучаться», — отмечает он.
  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026