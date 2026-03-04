Назад 04.03.26, 11:40 Эксперты: дизель в Эстонии подорожает На фоне подорожания сырой нефти именно дизельное топливо показало самый резкий скачок цен на мировом рынке. Этот рост цен дойдет и до нас, предупредил член правления Alexela Тармо Кярсна.

Член правления Alexela Тармо Кярсна предупреждает о росте цен на дизель.

Foto: Liis Treimann

«Цена на дизельное топливо выросла на 250 долларов за тонну. Это означает рост цен на заправках примерно на 17-20 центов. Пока это повышение не полностью дошло до конечных потребителей, но, если мировые цены сохранятся, в ближайшие недели мы можем увидеть подорожание и на наших АЗС. Если ситуация начнет стабилизироваться, цены также пойдут вниз», – пояснил Кярсна.