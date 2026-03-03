Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут

Отношения Дональда Трампа с Европой начали обостряться из-за статуса Гренландии в середине января. Почти одновременно на европейском рынке стали быстро расти цены на природный газ. Эксперты успокаивают: на этот раз рост цен напрямую не связан с политикой. Однако риски, связанные с высокой зависимостью Европы от газовых поставок из США, действительно существуют.