Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,28%311,71
  • OMX Riga−0,26%897,81
  • OMX Tallinn0,55%2 077,5
  • OMX Vilnius−1,86%1 358,77
  • S&P 5000,04%6 881,62
  • DOW 30−0,15%48 904,78
  • Nasdaq 0,36%22 748,86
  • FTSE 100−2,6%10 500,27
  • Nikkei 225−3,06%56 279,05
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,17
  • 03.03.26, 12:13

Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут

Из-за неопределенности и возросших рисков поставок, вызванных войной в Иране, цены на энергоносители продолжают стремительно расти. В то же время запасы газа в балтийском регионе достигли рекордно низкого уровня.
Запасы Инчукалнского газохранилища упала ниже отметки в 20%.
  • Foto: Liis Treimann
Заполняемость Инчукалнского газохранилища упала ниже отметки в 20%, это минимум для начала марта с 2011 года. Ровно год назад показатель был в два с лишним раза выше.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

