Мыза Мууга сейчас находится на реставрации. Фото: Liis Treimann

Бизнесмены вкладывают большие деньги в эстонские усадьбы

Страх инфляции вынуждает богатых людей искать новые возможности для вложения капитала. Для некоторых таким активом становятся исторические усадьбы.

Продажа мыз, как правило, происходит без лишнего шума. Тем не менее, изданию Äripäev стало известно о недавней сделке со старинной усадьбой Пильгусе, находящейся в западной части Сааремаа. В мае этого года новым владельцем усадебного комплекса с 15 спальнями и участком в 90 га стала фирма Fine, Wood and Company OÜ, в правление которой входит известный предприниматель Индрек Касела.