По словам Юсси Сакари (доверенное лицо работников строительного концерна YIT), финским подрядчикам очень сложно проверять документы и бэкграунд рабочих из-за пределов ЕС. Фото: Элийза Матсалу

Эпицентр

Элийза Матсалу

27 сентября 2021 в 6:44

Эстонские фирмы применяют схемы на финском строительном рынке

Если на финском строительном рынке происходят махинации с зарплатами, документами или налогами, то, как правило, в деле замешаны эстонские фирмы.

Как рассказал изданию Äripäev комиссар финской строительной ассоциации Rakennusliitto Uusimaa Урмет Ару, схема, применяемая эстонскими компаниями в Финляндии, проста: фирма, зарегистрированная в Эстонии, оформляет работнику из третьей страны (например, из Украины) краткосрочное разрешение на работу.