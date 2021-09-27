По словам Юсси Сакари (доверенное лицо работников строительного концерна YIT), финским подрядчикам очень сложно проверять документы и бэкграунд рабочих из-за пределов ЕС.Фото: Элийза Матсалу

Эстонские фирмы применяют схемы на финском строительном рынке

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Если на финском строительном рынке происходят махинации с зарплатами, документами или налогами, то, как правило, в деле замешаны эстонские фирмы.

Как рассказал изданию Äripäev комиссар финской строительной ассоциации Rakennusliitto Uusimaa Урмет Ару, схема, применяемая эстонскими компаниями в Финляндии, проста: фирма, зарегистрированная в Эстонии, оформляет работнику из третьей страны (например, из Украины) краткосрочное разрешение на работу.
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