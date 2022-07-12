Эстонская бизнесвумен на Шри-Ланке: уроки выживания в разгар жесточайшего кризиса

Крыыт Лаэссон шесть лет занимается бизнесом на Шри-Ланке. Впервые в жизни предпринимательница столкнулась с ситуацией, когда в магазинах шаром покати, а на заправках нет бензина. «Вести бизнес в подобных обстоятельствах, разумеется, сложно. Порой это превращается в форменную нервотрепку», — поделилась впечатлениями Лаэссон в беседе с журналистами Äripäev.

В июне нынешнего года инфляция на Шри-Ланке достигала 40%, по статистике каждая шестая семья в стране сегодня недоедает. Фото: Reuters/Scanpix

Шри-Ланка в настоящее время переживает, вероятно, самый серьезный в мире экономический кризис. Страна фактически является банкротом, топлива, продовольствия и лекарств катастрофически не хватает, регулярно возникают перебои с подачей электроэнергии.