Нестор: усугубляющийся дефицит рабочей силы - не обязательно зло для экономики

Экономический аналитик SEB Михкель Нестор. Фото: Andras Kralla

Хотя уровень занятости все еще далек от докризисного, предприятиям становится все труднее набирать персонал. Однако это не обязательно плохо для экономики, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

Низкий уровень безработицы, низкая занятость

Данные по рынку труда, опубликованные Департаментом статистики на прошлой неделе, преподнесли как положительные, так и отрицательные сюрпризы. Начиная с положительного, хорошей новостью, безусловно, стало снижение уровня безработицы до 5,2% уже в конце прошлого года. В последнем экономическом прогнозе SEB мы выразили свои смелые ожидания, что этот уровень будет достигнут только во второй половине 2022 года.

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Плохая новость заключается в том, что улучшение ситуации в сфере занятости оказалось более скромным, чем ожидалось. Хотя в Эстонии экономический спад был одним из самых незначительных в Европе, падение занятости оказалось одним из самых заметных. Если до кризиса уровень занятости достигал почти 70%, то в 2022 году он быстро упал до 66%. Более явные признаки восстановления занятости начали появляться летом 2021 года, однако последующая динамика скромнее, чем ожидалось. В последнем квартале прошлого года уровень занятости достиг 67,6%, что всего на 0,2% больше, чем в предыдущем квартале. По сравнению с докризисным периодом это означает, что почти 12 000 человек все еще потеряны для рынка труда.

Компании охотно нанимают работников

Осознание того, что на рынке труда все еще существует пробел, и что 12 000 человек, возможно, могли бы быть вновь трудоустроены при наличии соответствующих условий, может стать хорошей новостью для предпринимательского сектора, страдающего от нехватки рабочей силы.

По данным январского рыночного опроса, потребности предприятий в рабочей силе стали чуть менее критичными, чем в декабре, однако по-прежнему очень высоки. Особенно большой дефицит рабочей силы испытывают промышленный и строительный секторы. Спрос на рабочую силу в промышленности остается близким к историческим максимумам, а строительные компании не нанимали персонал так охотно уже лет десять. Кроме того, два месяца подряд оценка предприятий розничной торговли необходимости найма дополнительной рабочей силы была очень высокой по сравнению с обычной ситуацией.

Последнее, возможно, также связано с появлением новых игроков на эстонском рынке розничной торговли. В январе, по крайней мере, согласно данным рыночного опроса, сектор услуг был несколько более сдержан в своих планах по найму персонала, хотя компаний, желающих нанять новых сотрудников, хватает и там.

Трудный выбор

Однако смелые планы предприятий в области найма персонала, скорее всего, окажутся излишне оптимистичными. Анекдотические истории о неудачных конкурсах по набору персонала идут рука об руку с постоянно растущим числом вакансий, которое в конце прошлого года, очевидно, уже достигло докризисного рекорда. Для предприятий, переживающих кризис рабочей силы, по сути, есть три варианта - нанимать людей, не обладающих соответствующими навыками (или нужным отношением), переманивать работников у конкурентов за значительно более высокую зарплату или ввозить работников из-за рубежа. Ни один из них не является дешевым или удобным.

Размышляя о том, какие группы населения имеют наибольший потенциал для найма, стоит снова углубиться в статистику. Например, одной из потенциальных групп, не вполне вовлеченных в занятость на рынке труда, являются женщины неэстонской национальности, уровень занятости которых почти на 10% ниже, чем среди эстонских женщин. Также представляется неизбежным повышение роли работодателей в подготовке рабочей силы. Трудовые отношения стали короче, и даже для самых простых профессий уже нереально ожидать, что профессионально-технические училища смогут покрыть все потребности в обучении - особенно в свете нехватки молодых учащихся.

Перекупка работников, как правило, является дорогостоящим мероприятием - мало кто перейдет к другому работодателю ради повышения зарплаты на несколько процентов. Так что этот вариант остается инструментом для поиска специалистов, крайне необходимых компании, а не для массового найма. Если вам все же нужно 100 продавцов, то платить им на 20% выше рыночной ставки, скорее всего, не получится. Что касается найма иностранных рабочих, то до сих пор этот вариант является сложным, по крайней мере, что касается выходцев из третьих стран. Среди препятствий здесь ежегодная квота на въезд, требование высокой заработной платы и, наконец, короткий период, в течение которого временные работники могут находиться в Эстонии. Тот факт, что строгие ограничения сейчас начинают пересматриваться, является естественным ходом вещей и признаком богатой страны. Главное, чтобы в один прекрасный день за счет этого не начали субсидировать неустойчивые бизнес-модели.

Нехватка рабочей силы могла бы повысить производительность труда

Наряду с различными вариантами привлечения новой рабочей силы, есть еще одна возможность - ограничиться имеющейся. И это, вероятно, будет реальным сценарием для многих предприятий. Это также лучшее решение для экономики в целом.

В результате быстрого экономического роста доходы на одного работника выросли, но не везде. Низкая производительность особенно заметна в обрабатывающей промышленности, где наряду с эффективными производственными компаниями существует ряд тех, чья продукция продается дешево, а производство является слишком трудоемким.

Выход - больше инвестировать в технологии и повышать автоматизацию производства. Косвенные признаки этого уже налицо: в последние месяцы наблюдается явный рост кредитования промышленных компаний. Надеюсь, что эти средства будут направлены именно на такие инвестиции. Однако остается ряд компаний, которые не в состоянии инвестировать или чьи производственные процессы не позволяют это сделать. Но если чрезмерный рост стоимости рабочей силы вынудит их закрыться, экономике это, скорее всего, пойдет на пользу - высвободившаяся рабочая сила найдет более достойное применение в другом месте.