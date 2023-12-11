    Опрос: люди реже стали есть в ресторанах из-за роста цен

    Снимок иллюстративный.Фото: Andras Kralla

    По данным опроса, проведенного Эстонским союзом многодетных семей, выбирая ресторан, большинство эстонских семей принимают решение, исходя из ценового класса заведения. Из-за резкого роста цен и сокращения семейных пособий 87% семей заявили, что по сравнению с полугодом назад куда-нибудь поесть они ходят гораздо реже.

    Семьи с тремя и более детьми вместе ходят в рестораны в среднем раз в месяц или реже. Недавнее повышение цен и сокращение пособий многодетным семьям значительно сократили число посещающих рестораны. Если полгода назад почти половина респондентов ходили куда-нибудь поесть хотя бы раз в месяц, то в ноябре этого года число походов в рестораны сократилось до одного-двух в год.
    «Для многодетных семей питание вне дома – большие расходы. Поскольку из-за растущей инфляции ресторанам пришлось поднять цены, а в последнее время некоторые пособия многодетным семьям были сокращены, уменьшение числа семей, которые ходят куда-нибудь поесть, вполне объяснимо», - сказала президент Эстонского союза многодетных семей Ааге Ыунап.
    Большинство многодетных семей считают ценовой диапазон в 20–50 евро доступной суммой, которую можно потратить на один обед в ресторане, но опрос показал, что в среднем имеющая как минимум трое детей семья тратит на поход в ресторан до 100 евро. Поэтому в основном семьи ходят в рестораны только по особым случаям или праздникам.
    Похожая история и с заказом еды на дом. Большинство респондентов подтвердили, что заказывают еду домой только, если не могут готовить сами или по случаю большого праздника. Большинство (57%) респондентов подтвердили, что вообще не заказывают еду на дом, а менее четверти заявили, что заказывают еду домой лишь несколько раз в год.
    При выборе ресторана семьи чаще всего обращают внимание на ценовой диапазон, а кроме того, важную роль играют детское меню, расположение, наличие развлечений для детей и дружелюбное по отношению к семьям обслуживание. Чтобы привлечь внимание к ценящим семьи заведениям питания, этой весной Союз многодетных семей отметил 48 ресторанов и кафе по всей Эстонии, которые рекомендует посещать семьям с детьми.
    «С помощью соответствующего знака мы хотим предоставить семьям надежный компас, помогающий ориентироваться в эстонском ресторанном ландшафте, отмечая те заведения, где всегда приятно поесть всей семьей», - сказала Ыунап, добавив, что присуждать такие знаки планируется и в наступающем году.
    В опросе, проведенном в ноябре Эстонским союзом многодетных семей, приняли участие 428 многодетных семей со всей страны. В Эстонии многодетной считается семья, имеющая не менее трех детей.

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