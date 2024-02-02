    Юбилей: старейшие предприятия Эстонии не боятся новых кризисов

    Основатель и член правления Evelekt Юри Зоова уверен, что рано или поздно ситуация в экономике изменится – за каждым спадом следует подъем.Фото: Лийс Трейман

    Предприниматели, занимающиеся бизнесом более четверти века, относительно спокойно относятся к трудным временам, зная, что за каждым кризисом следует подъем. Они уже не раз переживали кризисные ситуации и извлекли из них уроки на собственной шкуре.

    Юри Зоова, основатель и член правления компании по продаже мебели AS Evelekt, считает, что рано или поздно ситуация в экономике изменится. «По крайней мере, до сих пор было так, что за каждым отливом следовал подъем – либо больший, либо меньший, короче или продолжительнее», – считает бизнесмен, начавший свое дело в 1994 году. Он говорит, что уроки прежних кризисов, помогали его компании пережить каждый последующий. По мнению Зоова, главный вопрос в том, хватит ли у предпринимателя ресурсов, чтобы пережить плохие времена. «И нервов, чтобы выдержать», – добавляет он.

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