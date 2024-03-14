Один из владельцев Varola OÜ, занимающегося в основном производством садовых домиков, Тоомас Хеэринг, считает несправедливым, что профессиональное заболевание работника было диагностировано как будто за его спиной. Фото: Andras Kralla

Эпицентр

Лаура Сакс

14 марта 2024 в 8:38

Холодный душ: на предпринимателя свалился иск от сокращенного работника за профзаболевание

Производитель деревянных домов Varola сократил работницу, которая проработала у него почти 20 лет, но полтора года спустя получил неожиданное уведомление о ее профессиональном заболевании, что привело к разбирательству в судах двух инстанций.

История началась в 2018 году, когда Varola, расположенная в Ряпина, сократила нескольких работников. Причиной послужило уменьшение объема мебельного производства, пояснил один из владельцев компании Тоомас Хеэринг. Фирма занимается как производством деревянных домов, так и каркасов мебели.