Холодный душ: на предпринимателя свалился иск от сокращенного работника за профзаболевание

Один из владельцев Varola OÜ, занимающегося в основном производством садовых домиков, Тоомас Хеэринг, считает несправедливым, что профессиональное заболевание работника было диагностировано как будто за его спиной.Фото: Andras Kralla

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Производитель деревянных домов Varola сократил работницу, которая проработала у него почти 20 лет, но полтора года спустя получил неожиданное уведомление о ее профессиональном заболевании, что привело к разбирательству в судах двух инстанций.

История началась в 2018 году, когда Varola, расположенная в Ряпина, сократила нескольких работников. Причиной послужило уменьшение объема мебельного производства, пояснил один из владельцев компании Тоомас Хеэринг. Фирма занимается как производством деревянных домов, так и каркасов мебели.

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