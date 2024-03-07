Что должен знать новый работник об использовании химических веществ?

Работник спрашивает: Я пришел работать на новое место, где необходимо использовать химическое вещество с сильным запахом. Из-за этого запаха у меня к концу рабочего дня болит голова. Мне никто ничего не рассказывал об этом химическом веществе, но все другие его используют. Я тоже не осмеливаюсь спросить, с чем имею дело и могу ли я, например, носить маску. Я также не знаю, где можно было бы получить эту маску.
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