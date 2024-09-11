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  • 11.09.24, 16:59

В ожидании снижения процентной ставки: аналитики предсказывают падение Euribor

Основная переменная, от которой зависит стоимость кредитов в Эстонии, шестимесячная ставка Euribor, упадет до 3% к концу года и до 2,5% к середине следующего года, если не случится серьезных потрясений и текущие тренды продолжатся.
Ставки межбанковского кредитования, вероятно, снизятся до конца следующего года.
  • Ставки межбанковского кредитования, вероятно, снизятся до конца следующего года. Foto: Лийз Трейманн
В понедельник 12-месячная ставка по межбанковским кредитам – Euribor – упала ниже 3%, а 6-месячная, используемая для банковских кредитов в Эстонии, приблизилась к 3,3%. Такого низкого уровня не было с марта 2023 года. Европейский центробанк, скорее всего, снизит процентные ставки уже в этот четверг, но насколько быстро можно ожидать их дальнейшего снижения в будущем?

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