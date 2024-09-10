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  • 10.09.24, 16:58

Шестимесячный Euribor упал до самой низкой отметки с марта 2023 года

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, 9 сентября опустилась до 3,307%, передает rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Erik Prozes
Ниже этого уровня последний раз Euribor был 29 марта 2023 года – 3,29%.
На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%, максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года – почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.
Согласно последним прогнозам эстонских экономических аналитиков, к концу этого года ставка Euribor опустится до 3,2-3,25%.

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