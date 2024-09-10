Шестимесячный Euribor упал до самой низкой отметки с марта 2023 года

Ниже этого уровня последний раз Euribor был 29 марта 2023 года – 3,29%.
На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%, максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года – почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.
Согласно последним прогнозам эстонских экономических аналитиков, к концу этого года ставка Euribor опустится до 3,2-3,25%.
До очередного заседания ЕЦБ остается меньше двух недель, и дискуссии о том, нужно ли снижать ставку, не прекращаются. Глава Банка Эстонии подходит к вопросу с осторожностью, в то время как глава Банка Франции считает, что снижение ставки было бы «мудрым и справедливым».
Ключевым достоинством эстонских облигаций в сравнении с иностранными конкурентами является их небольшая номинальная стоимость, что делает государственные бумаги доступными для покупателя. Но есть у отечественных облигаций и недостатки.
Расходы по жилищным кредитам за последние два года сильно выросли из-за роста Euribor. Но если на межбанковскую ставку заемщик повлиять не в состоянии, то можно попытать счастья и снизить свои расходы по кредиту другим способом.
Рынки кредитования и недвижимости обычно идут рука об руку, но сейчас они живут совершенно разной жизнью: первый достиг в июле исторического максимума, а второй демонстрирует скромные показатели. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане объясняет, почему так происходит и что это значит для покупателей жилья.
Парфюм — такой же элемент образа, как сумка или туфли. Он придает уверенность в себе, поднимает настроение и вдохновляет. Но так сложилось, что многие экономят на духах и вместо оригинальной продукции покупают реплики или товары неизвестных марок. А зря.