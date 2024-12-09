Назад 09.12.24, 06:00 Господин Пятс страхует Эстонию: каким был «придворный» бизнес главы государства? Перед Второй мировой войной эстонские политики и чиновники могли похвастаться не только влиянием внутри страны, но и солидными долями в местных бизнесах. Например, любимым «свечным заводиком» Константина Пятса была компания Eesti Lloyd, лидер эстонского рынка страхования, в которой он владел примерно четвертью акций. Сотрудников для нее пришлось нанимать аж в Дании.

В центре коллажа – основатели фирмы Eesti Lloyd Константин Пятс и Георг Вестель, политик и финансист, первый директор Банка Эстонии, министр финансов в правительстве Пятса. Foto: muis.ee, коллаж Алена Ценно

Древние башни и стены, соборы и ратуша, замок на холме Тоомпеа – визитные карточки Таллинна, хорошо знакомые туристам. Но едва ли приезжие догадываются, что эстонская столица – еще и один из самых больших в мире деревянных городов. Едва ли кто-то назовет точное число деревянных домов Таллинна, но приблизительная оценка – около 14 000 зданий из бревен и досок, сооруженных с 1890 по 1940-е. А где дерево – там и пожары. «Лендеровки», «таллиннские дома» и особняки, построенные по индивидуальным проектам, – все они страдали от огня, особенно в ту пору, когда печное отопление все еще было единственным решением проблемы обогрева.

Еще в XIX веке самые предусмотрительные домовладельцы, кроме багров и ведер с водой, обращались и за юридической защитой. Ярко раскрашенные таблички с восьмиконечной звездой и словом «Россия» подтверждали, что дом застрахован в одноименной страховой компании. Она была крупнейшей фирмой в империи, заключавшей страховые договоры и инвестировавшей средства в арендную недвижимость. Тем же занималось «Первое Российское страховое общество». Логотип с ящерицей указывал на петербургское общество страхования от огня «Саламандра», а сине-бело-красный ромб с датой «1870» обозначал «Варшавское страховое общество».

Все они охотно предлагали свои услуги эстонским хозяевам. Стоило пожарным и зевакам собраться вокруг пылающего здания, как они уже знали – есть ли у погорельцев надежда на возмещение благодаря наличию или отсутствию страховой доски на фасаде.

До 1919 года местных конкурентов у российских страховщиков в Эстонии не было. Страховая компания «Россiя», «Первое Российское страховое общество», петербургское общество страхования от огня «Саламандра», «Варшавское страховое общество» – все они охотно предлагали свои услуги эстонским хозяевам. Foto: Wikipedia

А вот местных конкурентов у российских страховщиков в Эстонии не было до 1919 года. И, когда после коллапса империи прежние страховые компании пали вслед за ней, освободившуюся нишу на рынке поспешил занять лично юрист и политик Константин Пятс, будущий многолетний глава эстонского государства.

Придворное общество

В июне 1919 года среди всего семи деловых и общественных организаций, подавших документы на регистрацию в Мировой суд Таллинна-Хаапсалу, оказались эстонское отделение молодежного христианского движения YMCA, Общество эстонских журналистов, издательства «Waba Maa» и «Uus elu». Одновременно с ними суд зарегистрировал и компанию Eesti Lloyd, первую страховую фирму молодой страны.

Ее учредителями были юрист и политик Константин Пятс – будущий глава государства; Георг Вестель, который через год станет первым директором Банка Эстонии, а затем – министром финансов, а также предприниматель Мадис Яаксон. Всего за неделю до Eesti Lloyd та же группа учредила и собственный банк – Harju Pank.

Штаб-квартира Eesti Lloyd открылась в самом центре города на улице Харью, в одном доме с Harju Pank. Заявленный уставной капитал фирмы составил 2 миллиона марок. Для обслуживания Южной Эстонии была учреждена контора и в Вильянди. Кроме страхования недвижимости от пожара, удара молнии, взрывов газа, фирма предлагала услуги страхования жизни, здоровья, трудоспособности, страхования транспорта и грузов, фабрик и производственного инвентаря.

Слоган фирмы был прост и ясен – «Первое отечественное страховое общество». При этом название было импортным – заимствованным у знаменитой британской биржи страхования Lloyd’s of London. Кроме того, перед революцией в Эстонии работала страховая фирма «Русский Ллойд», тоже не имевшая к британцам прямого отношения.

Пятс и Вестель, фактические руководители общества, принадлежали к партии Põllumeeste Kogud, ориентированной на консервативных сельских хозяев. При этом их страховая компания на селе не работала, ориентируясь на городскую публику и промышленников. Чтоб не терять связи с электоратом учредителей, общество разве что оплачивало призы за выдающиеся результаты в сельскохозяйственном отделе торгово-промышленных выставок. Кроме того, страховщики жертвовали в армейские благотворительные организации, вносили деньги в фонд установки Монумента победы в Освободительной войне на площади Вабадузе (его так и не успели поставить до 1940 года, хотя подготовка и обсуждения длились с 1919-го).

Уже осенью 1922 года Eesti Lloyd столкнулся с первыми финансовыми трудностями. Компания была единственной в Эстонии фирмой, готовой брать на себя страхование парусников. И когда почти одновременно сразу несколько судов, находившихся под ее защитой, в том числе «Helju», «Wirwe» и «Johannes», сгинули в море, она едва сумела рассчитаться с долгами. После этого политику в отношении парусных судов страховщики пересмотрели, а среди морских капитанов заговорили об отказе от услуг частных страховщиков, ориентированных на прибыль, и воссоздании существовавшего в имперские времена общества взаимного морского страхования судовладельцев «Mereabi».

Импортные кадры

«Первая отечественная страховая акционерная компания Eesti Lloyd, основанная в 1919 году известными деятелями политики и экономики, с начала прошлого года полностью перешла в руки эстонцев. Все акции Eesti Lloyd теперь принадлежат исключительно эстонцам, а ее деятельность управляется специалистами эстонского происхождения», – гласила заметка в газете Postimees от 12 февраля 1935 года.

Замечание про «специалистов эстонского происхождения» объясняется просто. В первые годы существования еще одной серьезной проблемой для Eesti Lloyd была нехватка квалифицированных сотрудников. «Первое отечественное страховое общество» просто не имело возможности набрать на работу эстонских страховых менеджеров: их не существовало в природе. В прежних имперских страховых компаниях трудились преимущественно русские и немецкие сотрудники, зачастую приезжие. Немалая часть из них после ликвидации прежней системы Эстонию покинула.

В итоге Пятсу и компании пришла в голову нетривиальная идея – страховых работников решено было импортировать из Дании. Они должны были одновременно поддерживать текущую деятельность общества и обучать местных специалистов, которые постепенно заместили бы датчан. Помимо людей, в Дании Eesti Lloyd в 1919 году получил первые займы на запуск бизнеса.

Прибыли и инвестиции

Основным источником дохода для Eesti Lloyd были страховые взносы клиентов. Кроме того, как указывает историк и политик Яак Валге в своей статье «Куда утекали деньги Банка Эстонии» , в 1920-1930-х годах общество как организация и его бенефициары получали от государства многомиллионные льготные кредиты.

К 1935 году активы компании составляли около 1,5 млн крон. Они были разделены между недвижимостью, ценными бумагами, обеспеченными недвижимостью, ссудами под полисы и банковскими депозитами. Кроме того, фирма для текущих выплат держала в офисе многотысячный запас наличности. Со временем этот капитал настолько вырос, что перестал помещаться в хранилищах общества. В 1939 году Eesti Lloyd приобрел участок под строительство собственного пятиэтажного здания с просторными хранилищами на Нарвском шоссе, 10 (современный адрес – Нарвское шоссе, 2). Впрочем, реализовать амбициозный план фирма так и не успела.

Ежегодно страховая компания выплачивала дивиденды акционерам, в число которых со временем, кроме основателей и их наследников, влились и представители других влиятельных бизнес-семей – в частности, Тоферы и Пухки. Константина Пятса в правлении страховой компании сменил его сын Виктор. Средний размер дивидендов Eesti Lloyd составлял 8%. Премии по итогам благополучно прожитого года в размере 11-13% от взносов получали и клиенты, заключившие договор страхования жизни.

Металлическую табличку страхового общества Eesti Lloyd можно сегодня увидеть, например, в Таллинне в Каламая на улице Яху, 7B. Foto: muis.ee, частный архив

Согласно последнему публичному отчету общества, опубликованному 5 апреля 1940 года, доходы общества за 1939 составили более 4 млн крон, размер активов – 2,4 млн. Уже в июне того же года общество было национализировано вместе со всеми меньшими конкурентами. Вскоре оно было включено в состав Госстраха СССР. Виктор и Константин Пятс с семьями были арестованы оккупационными властями 30 июля 1940 года и отправлены в принудительную ссылку в Башкирию.

Оба на свободу больше не вышли. Виктор Пятс умер в Бутырской тюрьме в Москве в 1952 году, его отец скончался в закрытой психиатрической лечебнице под Тверью 18 января 1956.

Хотя компания Eesti Lloyd не существует уже много лет, до сих пор на некоторых домах в Эстонии можно найти ее страховые таблички. Например, в Таллинне металлическую дощечку с логотипом можно увидеть на улице Яху, 7b в Каламая.