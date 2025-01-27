Назад 28.01.25, 06:00 «Сделать маршрут до Таллинна прибыльным затруднительно»: станет ли Эстония авиационным тупиком? На фоне сокращения неприбыльных маршрутов airBaltic из Таллинна другие участники авиарынка не спешат делиться информацией о доходности перевозок в Эстонии. Те немногие, кто комментирует ситуацию, признают – сделать маршруты сюда прибыльными непросто. В правительстве при этом успокаивают – существует лимит, ниже которого число транспортных связей упасть не должно.

Ликвидация национальной авиакомпании Nordica, сокращение числа маршрутов airBaltic из Таллинна заставляют думать, что на эстонском рынке авиаперевозок полоса отнюдь не взлетная, а черная. Так ли это на самом деле? Foto: Рауль Меэ

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Из 14 перевозчиков, которые помимо airBaltic осуществляют рейсы из аэропорта Леннарта Мери, на запрос ДВ о прибыльности маршрутов и планах по развитию или сокращению транспортной сети ответили только две фирмы. Это занимающая пятую строчку по числу пассажиров Finnair, старейший из иностранных авиаперевозчиков, работающих в Эстонии, и компания Transavia France, обслуживающая единственный маршрут Таллинн-Орли.

«Протяженность маршрута между Францией и Эстонией является значительной, что приводит к высоким эксплуатационным расходам. По этой причине достижение прибыльности таких операций может быть затруднительным», – рассказали ДВ в авиакомпании Transavia France, запустившей маршрут из Таллинна в Орли летом 2024 года. Официальный представитель перевозчика рассказал, что по итогам первых месяцев средняя заполняемость рейсов составила 75%. В авиакомпании считают это «обнадеживающим показателем» и сохраняют маршрут в сетке на 2025 год.

При этом перевозчик не считает перспективным увеличение объема перевозок на линии или открытие других маршрутов из Эстонии: «Маршрут был сохранен в сети Transavia France, так как ожидается улучшение показателей между первым годом эксплуатации (запуск) и вторым годом (стадия развития). Мы рассчитываем, что узнаваемость бренда Transavia во Эстонии возрастет, что может положительно сказаться на результатах маршрута. На данный момент рост Transavia France в Эстонии не планируется».

Поделиться мыслями о ситуации на рынке с журналистами пожелали только старейший участник местного рынка авиаперевозок – Finnair и новичок, пришедший в Таллиннский аэропорт в 2024, компания Transavia France. Foto: Reuters/Scanpix

«Мы видим Эстонию как важное направление и потенциал, наблюдая растущий спрос на других европейских рынках, Азии и США, на поездки в Эстонию», – заявили ДВ в авиакомпании Finnair. В то же время информацию о прибыльности перевозок по конкретным маршрутам в компании не разглашают, говоря лишь, что постоянно оценивают маршрутную сеть и вносят необходимые изменения, «если это требуется».

Как отмечают в Finnair, важность эстонских направлений для их бизнеса заключается в том числе в том, что рейсы из Таллинна и Тарту позволяют клиентам пользоваться глобальной сетью авиакомпании и летать в другие европейские страны, Азию, США и на Ближний Восток через домашний хаб в Хельсинки.

«Эстония является важным рынком для Finnair. Зимой у нас до 60 еженедельных рейсов в Таллинн, а летом – до 69 рейсов. Кроме того, с лета 2024 года мы выполняем 12 круглогодичных еженедельных рейсов в Тарту. Мы увеличили объем перевозок в Эстонию за счет увеличения частоты рейсов и вместимости», – подчеркивают в финском национальном авиаперевозчике.

В начале января 2025 года стало известно, что авиакомпания аirBaltic вынуждена отменить 4670 рейсов в летнем сезоне 2025 года из-за проблем с обслуживанием двигателей Pratt & Whitney, которые повлияли на эксплуатацию ее парка самолетов A220. В том числе «под нож» пошли два маршрута из Таллинна – до Дубровника и до Гамбурга. Решение об отмене именно их в компании объяснили неприбыльностью направлений. В Таллиннском аэропорту уже заявили , что ситуация с двигателями спровоцировала кризис в авиационной отрасли Европы в целом, и рекомендовали «перепроверить свои э-мейлы» в том числе владельцам билетов на рейсы Lufthansa. Со ссылкой на держателей билетов WizzAir издание Delfi сообщило также об отмене летних рейсов Таллинн-Милан.

Министр Свет уверяет: летать будут больше, а не меньше

В 2024 году Таллиннский аэропорт поставил абсолютный рекорд: количество пассажиров таллиннского аэропорта выросло на 18%, а общее число воспользовавшихся его услугами путешественников составило почти 3,5 миллиона. Помимо аirBaltic в Юлемисте и из него летают еще 14 авиакомпаний. Больше всего пассажиров в 2024 году перевезли аirBaltic (26,6%), Ryanair (18%), Lufthansa (10,2%) и Finnair (8,7%).

«AirBaltic является важной авиакомпанией для Эстонии – как Министерство климата, так и аэропорт Таллинна следят за развитием ситуации, связанной с компанией, и оценивают возможные риски», – отметил в комментарии ДВ министр транспорта и инфраструктуры Владимир Свет. По его словам, руководство компании заявило, что постоянно увеличивает свою долю на таллиннском рынке и не планирует ее сокращать.

При этом аirBaltic вскоре ожидают перемены: Министерство транспорта Латвии и совет аirBaltic приняли решение прекратить работу текущего совета авиакомпании с 11 февраля 2025 года.

Владимир Свет подчеркнул, что даже в случае, если проблемы у airBaltic усугубятся, критичным для Таллиннского аэропорта это стать не должно. «Диверсификация портфеля была осознанным выбором: напомним, что несколько лет назад Estonian Air летала почти половина наших пассажиров. Если какая-либо компания сократит или прекратит деятельность в Таллинне, это обычно дает возможность другим авиакомпаниям запускать новые маршруты и обслуживать пассажиров», – заявил Свет.

Министр также отметил, что количество маршрутов из Таллиннского аэропорта в 2025 году увеличится. Изменения в расписании аirBaltic касаются только двух маршрутов из Таллинна: в летнем сезоне 2025 года не будет открыта линия в Гамбург, а маршрут в Дубровник будет закрыт. Частота рейсов в Копенгаген уменьшится с шести до четырех раз в неделю, зато SAS увеличит частоту на этом маршруте до 14 рейсов в неделю. AirBaltic добавит частоту рейсов на маршрутах в Рейкьявик (новое прямое направление), Мюнхен и Ригу. Помимо этого, аirBaltic откроет новые маршруты в Тирану, Барселону, а рейсы на Пальма-де-Майорку вместо короткого сезона будут выполняться на протяжении всего сезона. Количество билетов аirBaltic из Таллинна, доступных для продажи в 2025 году, по сравнению с прошлым годом вырастет.

Минимальный уровень транспортных связей для Эстонии закреплен в плане развития транспорта (2021-2035), согласно которому необходимо обеспечивать как минимум 40 круглогодичных регулярных маршрутов.

«Я оптимистично настроен, что в ближайшие годы в Таллиннском аэропорту появятся новые авиакомпании, предлагающие направления как в уже знакомые, так и в новые города. Команда аэропорта активно работает в этом направлении», – отметил Свет.

По его словам, Министерство климата продолжит предоставлять AS Tallinna Lennujaam целевые субсидии в размере 9,56 млн евро. Кроме того, Министерство экономики и коммуникаций выделяет около 1 млн евро на программу поддержки маршрутов и стимулирования туризма через Visit Estonia, а также для поддержки авиасообщения Тарту-Хельсинки. Государство также поддерживает Таллиннский аэропорт в реализации различных инвестиционных проектов, например, в конце прошлого года была утверждена субсидия в размере 14,4 млн евро для достижения экологических целей. Помимо этого, государство финансирует авиасообщение между материком и островами.

При этом Свет настаивает, что прямое субсидирование маршрутов государством – крайняя мера, которая применяется лишь тогда, когда рыночные механизмы очевидно не срабатывают. В качестве примера такого рейса он привел перелеты Тарту-Хельсинки.