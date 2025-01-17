Назад 20.01.25, 06:00 Предприниматель: «Банки просто выдавливают меня из Эстонии» Эстония улучшила оценку FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в борьбе с отмыванием и финансированием терроризма. Но какой ценой? Банки стали жестче проверять клиентов, бизнес не выдерживает и уходит из страны, замедляя рост экономики и снижая поступления налогов. Вскоре вступят в силу новые, еще более жесткие требования.

Эстония приложила усилия и добилась хороших результатов в 2024 году в борьбе с отмыванием и финансированием терроризма. Foto: Алена Ценно

«Ситуация с банками за последние полгода стала только хуже. С конца января SEB решил закрыть мне счет. Причина – непрозрачность партнеров и сделок», – рассказывает предприниматель Андрей (полное имя редакции известно. - прим. ред.).

В ответе ему SEB ссылается на закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и «меры должной осмотрительности» в отношении клиентов. «Банк пришел к выводу, что полученной информации недостаточно, чтобы оценить прозрачность деятельности на расчетном счете и соблюсти меры должной осмотрительности в полном объеме», – говорится в ответе клиенту.

Андрей предоставляет посреднические услуги, он закупает металл и перепродает его компании, которая поставляет его в Германию на крупное предприятие. «Меня в банке спрашивают, знаю ли я, кому идет металл. Я знаю. Мне снова вопрос – почему не продаете напрямую. А вы пробовали продать крупному производителю напрямую? Там одно одобрение компании для участия в конкурсе может несколько лет занять», – объясняет владелец эстонской компании.

Пока Андрей перешел на банковские сервисы Revolut и Wise. Но думает открыть счет в ОАЭ. «Банки меня просто выдавливают из Эстонии. Где здесь логика и экономический смысл? Я открою счет в другой стране, тогда налоговая вообще моих денег не увидит. Абсурд! И так многие уже решили – мне платеж пришел тут от эстонской компании из британского банка», – рассказывает Андрей.

Банки меня просто выдавливают из Эстонии. Где здесь логика и экономический смысл? Андрей предприниматель

Успешная борьба с терроризмом

Эстония приложила усилия и добилась хороших результатов в 2024 году, заключил Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) в опубликованном в январе отчете. Страна расширила сферу активов, подлежащих замораживанию в рамках целевых финансовых санкций, рекомендованных FATF. В результате оценка страны была повышена с «частично соответствует» до «в значительной степени соответствует».

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) – межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также оценивает соответствие государственных систем этим стандартам.

Эстония также улучшила режим наказаний за несоблюдение государственного законодательства в сфере санкций за распространение оружия массового уничтожения (Рекомендация 7), говорится в докладе. Кроме того, власти Эстонии дали поставщикам виртуальных активов указания принять необходимые меры (Рекомендация 15).

Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) - это постоянный контрольный орган Совета Европы, которому поручено оценивать соответствие основным международным стандартам FATF, а также давать рекомендации по улучшению государственных систем.

«Все развитые страны мира, осуждающие отмывание денег и финансирование терроризма, следуют стандартам FATF. Поэтому крайне важно, чтобы Эстония следовала тем же принципам. За несоблюдение стандартов страну могут отправить в так называемый «серый список», а это серьезно затруднит инвестиции, экспорт и импорт, поскольку существенно ограничивает трансграничные платежи, – пояснил ДВ руководитель отдела политики финансовой информации Минфина Райнер Осаник. – В прошлом году Эстония отчиталась о прогрессе по трем критериям, из которых Moneyval принял наш прогресс по одному и не принял по двум другим, поскольку соответствующие законодательные поправки еще не вступили в силу на момент подачи отчета».

Читать еще 01.11.24, 06:00 Европейские законы местами исполняются с перебором «Прогресс Эстонии в предварительном отчете Moneyval, безусловно, приветствуется! В то же время очевидно, что в некоторых областях еще есть куда расти и работа продолжается», – комментирует руководитель отдела по предотвращению финансовых преступлений в Swedbank Рауль Вахтра.

Эстония отчиталась о прогрессе по трем критериям, из которых Moneyval подтвердил один, поскольку остальные поправки еще не вступили в силу на момент подачи отчета. Райнер Осаник руководитель отдела политики финансовой информации Минфина

В любом случае, улучшение оценки – большое достижение, которое нужно использовать, чтобы повысить привлекательность Эстонии для инвестиций, считает руководитель отдела по контролю в LHV Сёрен Мейус: «Каждая такая новость приветствуется в эти неопределенные и тревожные времена».

Банковские заслуги

Минфин говорит, что особенно упрашивать банки не приходится: они добровольно идут на усиление контроля. «После дела Danske Bank Эстония существенно изменила свое законодательство против отмывания денег и усилила борьбу с финансированием терроризма. Поскольку кредитные учреждения сами не хотят подвергаться международным санкциям, государству нет необходимости дополнительно принуждать их», – комментирует Осаник. Впрочем, добавляет он, штрафы за нарушения контрольных процедур увеличились многократно, и «это, безусловно, имеет превентивный эффект».

Например, LHV сообщил, что в 2023-2024 годах усовершенствовал систему и внедрил новые технологические решения для комплексной проверки. «Новые возможности взаимодействия с государственными базами данных оказались особенно полезными: например, мы можем частично получать данные из информационной системы Коммерческого регистра. Поэтому для нас особенно важно, чтобы государство продолжало повышать качество собираемых им данных, чтобы информация в государственных базах была достоверной и доступной. Со своей стороны, мы поддерживаем все подобные инициативы, которые консолидировали бы информацию в той или иной государственной базе данных и делали бы ее доступной для участников рынка», – говорит Сёрен Мейус из LHV.

Читать еще 16.09.24, 06:00 Свобода вместо контроля: почему Эстонии нужна регуляторная гильотина Swedbank, по словам руководителя отдела по предотвращению финансовых преступлений Рауля Вахтра, тоже очень серьезно относится к своим обязанностям: «Знание своих клиентов и проверка их транзакций – лишь часть комплекса мер, которые банк применяет ежедневно, чтобы снизить риски, связанные с финансовыми преступлениями». Преступники постоянно меняют схемы, в том числе используя новые услуги, продукты и каналы, поэтому и международным организациям приходится обновлять стандарты. Этот процесс трудно остановить. «Да, стандарты налагают дополнительные обязательства на банки и других участников, – признает Вахтра. – Однако это помогает защитить не только финансовую систему стран, но и сами банки и компании от эксплуатации при отмывании денег, от финансовых преступлений». «Хорошая репутация важна для каждой компании, и вряд ли кто-то захочет ассоциироваться с преступниками или с деньгами, полученными преступным путем, - добавляет он. - Да, для этого необходимо инвестировать, оценивать и управлять своими рисками, обеспечивать доступность и актуальность необходимых данных, знать своих клиентов и их партнеров, их деятельность, сообщать о подозрительных транзакциях в Бюро по борьбе с отмыванием, запускать процессы и устанавливать меры внутреннего контроля и т. д.».

Читать еще 11.09.24, 10:57 Бывшего руководителя Swedbank приговорили к тюремному заключению за отмывание денег в Эстонии Проблема в том, что не все компании добровольно внедряют процедуры, рекомендованные FATF. «Если стандарты устанавливаются, важно, чтобы их соблюдение контролировалось. К сожалению, область предотвращения отмывания денег - не та, где эти меры удовлетворительно реализуются в глобальном масштабе на добровольной основе, – констатирует Мейус. – Если бы все применяли эти стандарты, то инвестиционная среда в одной стране, вероятно, не отличалась бы в этом отношении от соседних». Дальше будет жестче Отчет с похвалой Эстонии – достижение. Однако стране есть куда расти. Хотя ни одна из рекомендаций FATF не оценена как несоответствующая, Эстония остается под усиленным контролем Комитета экспертов по оценке, от нее ждут дальнейшего прогресса через год.

«Вместе с оценкой, проведенной Moneyval в 2023 году, комитет также подготовил рекомендации для Эстонии. План включает 15 критериев, о прогрессе по которым Эстония должна отчитаться к концу 2026 года. Технические рекомендации в основном касаются изменений в законодательстве (например, более строгие санкции за отмывание денег, конфискация активов, более эффективная реализация санкций и т. д.), – комментирует Осаник. – Поскольку внесение законодательных поправок — это длительный процесс, мы реализуем большинство технических рекомендаций, когда Эстония примет 6-ю Директиву по борьбе с отмыванием денег в 2026 году».

«Участники финансового рынка уже готовятся к внедрению пакета мер Евросоюза по борьбе с отмыванием денег в 2027 году. Это принесет несколько важных изменений как для бизнеса, так и для его клиентов, таких как ограничения на операции с наличными или более широкий общеевропейский обмен данными», – предупреждает Сёрен Мейус из LHV.

В 2027 году вступят в силу ограничения на операции с наличными.

И это не последнее готовящееся изменение. «В ЕС будут ограничены денежные операции, превышающие 10 000 евро, футбольные клубы и агенты будут добавлены в список обязанных субъектов (с 2029 года), будет создан новый Орган по борьбе с отмыванием денег и надзору (AMLA), страны должны обеспечить наличие необходимых регистров и доступ к ним (в том числе для журналистов и организаций гражданского общества)», – перечисляет Вахтра. Он считает, что это не повлечет для банков кардинальных изменений или затрат.

Банки обслуживают интересы крупного преступного бизнеса, а показатели по борьбе с отмыванием набирают на простых людях. Андрей предприниматель

Банки сами готовят новые решения, которые помогут им вычислять неблагонадежных клиентов. «Мы в LHV рассматриваем возможность внедрить машинное обучение в борьбу с отмыванием и финансированием терроризма как следующий большой шаг», – говорит Сёрен Мейус.

Не навреди

Предприниматели, столкнувшиеся, как Андрей, с отказом банков в проведении отдельных транзакций или даже с закрытием счетов, не приветствуют чрезмерную осмотрительность. «Банки обслуживают интересы крупного преступного бизнеса, а показатели по борьбе с отмыванием набирают на простых людях», – резюмирует он.

Сами банки считают, что чем жестче правила, тем надежнее система и, соответственно, выше инвестиционная привлекательность. «Низкий уровень преступности, связанной с отмыванием денег, и высокий показатель предотвращения повышают доверие инвесторов и, таким образом, поддерживают экономический рост. Соблюдение требований по предотвращению отмывания всеми обязанными сторонами и помощь государства гарантируют, что активы являются прозрачными и происходят из законных источников. А страны со слабыми мерами по борьбе с отмыванием денег привлекательны для другого типа инвесторов – как раз тех, кто ищет возможность вложить незаконно полученные средства», – уверен Вахтра.

«Ущерб, нанесенный экономической преступностью финансовой системе и чувству безопасности простых людей, вероятно, обходится дороже, чем реализация дополнительных мер контроля», – считает Мейус. По его мнению, по крайней мере, местные власти должны следить за этим балансом целей и методов.