Mнения

Дмитрий Фефилов

15 марта 2024 в 14:13









Бизнес – не лосось, нереститься через пороги не пойдет

Биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов. Фото: Andres Haabu

Пожурить политиков всегда было и будет излюбленной забавой народа: повод для этого всегда можно найти. Отсюда и соответствующее отношение к такой критике, которую порой и вовсе не замечают, пишет биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.

Однако когда в стране начинают происходить уже реальные процессы, которые даже непосвященному человеку кажутся неправильными, критика начинает звучать по-другому.