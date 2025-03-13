Назад 13.03.25, 17:44 Новые приключения Олега Иванова: «Донбасс-Строй» и пчелиный яд за 7 млн евро Бывший эстонский политик и создатель криптопирамиды Олег Иванов, объявленный в международный розыск, и его новая компания «Донбасс-Строй» оказались в центре судебных разбирательств в России. Яблоком раздора послужила недвижимость, купленная на сомнительную криптовалюту.

«Эта политика для того, чтобы люди ему верили, и разводить этих людей», – считает бывший российский компаньон Олега Иванова. Foto: Коллаж Елены Ценно

«Ему до русского мира вообще по барабану. Ему все равно, кого разводить. Хоть русских, хоть нерусских. Любого, лишь бы деньги давал», – так говорит об Олеге Иванове его работающий в России бывший компаньон.

Тем временем эстонская прокуратура вплотную заинтересовалась его криптовалютной деятельностью; партнер, формально возглавляющий эстонскую компанию Иванова, обвинил его в угоне дорогих автомобилей; а обманутые пайщики кооператива грозятся пойти против него в полицию. Сам Олег Иванов, как обычно, считает, что журналистам его просто «заказали».

ДВ неоднократно писали о сомнительных схемах Олега Иванова, в том числе о кооперативе «Международное сотрудничество», предупреждая его пайщиков, что вложенные деньги вероятнее всего будут потеряны. Контакты потерпевших в Эстонии, Уганде и Иордании журналисты после публикации материалов передали эстонской полиции. В прошлом году данных о криптодеятельности Иванова у эстонских правоохранительных органов накопилось столько, что он был объявлен в международный розыск.

Государственный прокурор Вахур Верте: Центральная криминальная полиция объявила Олега Иванова, подозреваемого в мошенничестве, в международный розыск на основании постановления Харьюского уездного суда об аресте. Собранные в ходе уголовного дела доказательства дают основания подозревать Олега Иванова в том, что он предлагал якобы полностью безрисковую возможность инвестирования в криптовалюту и для этого призывал заинтересованных лиц присоединяться к клубу «Diamond Hands». Согласно подозрению, Олег Иванов побудил потерпевшего вступить в проект криптовалюты «Wednesday» и с помощью сообщника получил от него наличными тысячи евро. Однако, по версии следствия, Иванов не инвестировал полученные деньги в криптопроект, не предоставил потерпевшему обещанный доступ к криптокошельку и в итоге прекратил с ним общение. На сегодняшний день потерпевший не вернул свои деньги. Объявление в международный розыск означает, что если Олег Иванов окажется в стране, разделяющей ценности Эстонии, власти этой страны имеют право задержать его как подозреваемого в преступлении и выдать Эстонии для привлечения к ответственности. «Звучит как его традиционная схема, в которой он обещает инвестировать в крипту, а когда получает деньги, то блокирует тебя», – замечает один из потерпевших в похожей схеме Иванова Мадис Сандермат. Как пчелы на яд Недовольны Ивановым и соратники по его собственной партии Koos, откуда он был исключен, и члены основанного им кооператива. На конец 2024 года в нем насчитывалось 36 человек. Все последние месяцы многие из них были обеспокоены: в Телеграм-чате организации шло активное обсуждение его экономической деятельности и, в частности, проекта Melitty. Горячие новости Новая коалиция: налог на прибыль компаний отменяется, подготовка к строительству АЭС продолжится Ляэнеметс: Михал пытается спасти рекордно низкий рейтинг Партии реформ Света в конце туннеля пока не видно: еще два производителя одежды сокращают всех работников Рынок жилья накаляется – четверка экспертов делится рекомендациями Насколько подорожает новое жилье с 1 июля? KM Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи

Товар, который Иванов демонстрировал пайщикам, увы, до сих пор не сделал их миллионерами.

В качестве одного из продуктов, в который предлагалось вложиться пайщикам, фигурировало производство косметического крема, содержащего токсичное вещество мелиттин (компонент пчелиного яда). Иванов обещал поставить закупленный мелиттин на баланс кооператива, рассказал ДВ один из его членов, но «ужасно с этим затянул». При этом, как утверждал пайщикам сам Иванов, стоимость всего приобретенного им вещества должна была составить не менее 7 млн евро (ДВ располагают соответствующей аудиозаписью).

Спустя некоторое время не получившие никакой выгоды и заподозрившие неладное пайщики потребовали у Иванова вести учет собранных на развитие проекта Меlitty средств и отчитаться по их использованию. Тот в ответ демонстрировал им на видео наличие продукта и проведенную в Риге экспертизу вещества.

28 декабря прошлого года состоялось ежегодное собрание кооператива. Согласно его протоколу, оно, как утверждал Иванов, приняло решение «идти по пути работы с 97-м мелиттином с доплатой денежных средств в размере 300 000 евро за него». Пайщики, перед которыми возникла перспектива достать еще и эту сумму, возмутились, заявив, что они за это решение не голосовали.

Олег Иванов просто тянет время, 22 февраля была вынуждена констатировать председатель декабрьского собрания кооператива Светлана Соболькова. На запрос ДВ она не ответила. «Все находится в нулевой точке, от Олега нет никакой конкретной информации уже 2 года, – отвечает еще одна пайщица в чате. – Все собираемся, а толку никакого, надоело».

Не получив от Иванова доказательств, что на их деньги было приобретено драгоценное вещество, пайщики потребовали вернуть кооперативные деньги под их контроль, пригрозив обращением в криминальную полицию с заявлением о мошеннической схеме. «Нас 2 года водят за нос разными историями, мы должны были по плану сейчас уже выпустить и продавать крем. От тебя постоянные манипуляции и хамство. … Никаких закулисных игр больше не может быть», – заявила в чате член совета кооператива Ирина Волкова.

«Вам надо собраться и написать заявление в полицию. И кстати, он по трем делам уже в международном розыске – Европа для него закрыта», – рекомендовала пайщикам и бывшая соратница Иванова по партии Koos Юлия Смоли.

На 11 марта планировалось внеочередное собрание кооператива, на повестке стояло обсуждение накопившихся к Иванову вопросов. Поскольку, по уставу организации, созвать его был обязан он сам, собрание не состоялось. По сведениям ДВ, в эти выходные представители кооператива должны были встретиться с Олегом Ивановым и владельцем мелиттина в Ростове. В зависимости от итогов этой встречи пайщики злосчастного кооператива собирались рассмотреть обращение в полицию.

А кто будет платить Пушкину?

И они не единственные, кто точит зуб на Олега Иванова. После того как весной 2023 года полиция заинтересовалась его соратником по партии Koos Айво Петерсоном, заподозрив в деятельности против Эстонской Республики, Иванов уехал в Россию , сославшись на то, что здесь его преследуют по политическим мотивам. Как утверждает его бывший партнер, покидая страну, тот прихватил с собой пару дорогих автомобилей, записанных на их совместную компанию.

«Угнал две машины, которые числятся на фирме», – рассказывает Дмитрий Лихарев, формальный владелец оптовой торговой фирмы Polarum Kaup OÜ, где Иванов числился финансовым директором. Сейчас Лихарев работает водителем автобуса и, как многие члены упомянутого кооператива, продолжает числиться в рядах партии Koos, хотя, по его словам, в нее не вступал.

«Олег взял типа в отпуск прокатиться машину Land Rover. Мол, до Франции доедет и все. А потом из Франции он там какими-то кругалями через Грузию заехал в Россию. Россия их запустила как транзит в Эстонию, но он не выехал, так и остался там», – рассказывает Лихарев.

В Эстонии автомобили BMW X6 и Land Rover были взяты в лизинг, но так как компания не вносит платежи за автомобили, которыми не пользуется, она должна их вернуть. Юридически оформленных соглашений между партнерами по поводу автомобилей не было, на просьбы вернуть авто или хотя бы за них заплатить, Иванов, по словам Лихарева, не отреагировал.

«Естественно, он (Олег. – прим. ред.) начинает выдумывать, что это типа его машины. Но они не могут быть его, – говорит Лихарев. – И он говорит, что в Сочи машины пропали. Но как они могут пропасть, когда ключи – у него, техпаспорт – у него и машина у него под окном, он живет в коттеджном поселке, который вообще под охраной. Ну это все какие-то отмазки (...) Мы ему писали официальное письмо, что, Олег, верните, пожалуйста, машины или заплатите за них долг, который остаточно составляет почти 90 тысяч евро на машину». Но все это не помогло.

В техпаспорте автомобиля Олег Иванов в качестве пользователя не значится, но, как утверждает владелец компании, автомобили находятся именно у него.

Эстонская полиция документы об угоне приняла. «Полиция получила уведомление об угоне Land Rover и BMW в декабре 2023 года. Заявитель полагает, что эти автомобили могли отправиться в Россию, – подтвердила ДВ пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов. – Пыхьяская префектура расследует возможное хищение двух этих транспортных средств. Оба автомобиля находятся в международном розыске».

Странная история случилась и с третьим автомобилем. «Еще одну, BMW X5, он (Олег Иванов) приобрел у Александра Пушкина (члена кооператива и партии Koos. – прим. ред.), сдал ее [в залог] Kiirautolaen и поставил меня поручителем без моего ведома, я даже не в курсах был», – комментирует Лихарев. Об этой машине, как он утверждает, он узнал только после того, как сам обратился в полицию.

Впрочем, владелец Kiirautolaen Михаил Чистяков считает его версию сомнительной: «Мы всех клиентов и поручителей очень тщательно проверяем, невозможно, чтобы вас записали поручителем, а вы были не в курсе, разве что вы кому-то отдали свое право подписи». Он утверждает, что его компания вообще не имела дел с Олегом Ивановым, а сам Лихарев получил от Kiirautolaen под залог автомобиля большую сумму.

Лихарев, счет которого арестован и которому в результате грозит остаться без квартиры, все отрицает и вместе со своим юристом собирается оспаривать судебное решение и бороться за свое имущество. Александр Пушкин поначалу отказался общаться по-русски с журналистом ДВ, а затем воздержался от комментариев.

На новом месте – за старое

Из России по эстонскому ордеру недружественной стране ни автомобили, ни Олега Иванова не выдадут. Но и в самой России ему небезопасно: как выяснили ДВ, там на криптодельца готовится подать в суд уже новый обиженный из числа его бывших партнеров.

Бизнесмен Николай (полное имя редакции известно. – прим. ред.) когда-то жил в Нарве, но затем переехал в Краснодарский край. Там же весной 2023 года оказался Иванов. Собеседник ДВ признается, что рад был помочь земляку-русофилу, к тому же обещавшему прибыль. О сомнительной репутации партнера ему тогда ничего не было известно, за что он и поплатился.

Иванову не впервой вести дела в России. Узнать об этом можно по базе данных российских судов, хранящих поданные против него иски: о продаже нефтеналивного терминала, который ему вовсе не принадлежал, о долгах и других имущественных спорах. Но срок давности по ним истек, чего нельзя сказать о его новых подвигах.

В Сочи Иванов быстро обзавелся новым бизнесом – организовал фирму ООО «Донбасс-Строй», директором в ней числится Дмитрий Байков, у которого два своих предприятия в Петербурге и еще три под руководством. В деятельности на оккупированных территориях она, несмотря на название, не замечена, в основном занимается недвижимостью в том же Краснодарском крае, где зарегистрирована. Там же Иванов вышел на Николая, с которым прежде был шапочно знаком, предложив ему совместный бизнес.

От Николая Иванов получил два участка земли под Краснодаром под застройку для индивидуального жилищного строительства, записав их на «Донбасс-Строй». «Я думал с ним на двоих застроить эти земли, но он предложил другую схему, как на них заработать. Оказалось, что эта схема чисто мошенническая», – констатирует в разговоре с ДВ Николай. Иванов предложил участки продать, а на эти деньги купить криптовалюту. «Типа я сейчас эти земли продам, на эти деньги куплю этих коинов каких-то там непонятных», – поясняет Николай.

Что именно за криптовалюту предложил ему Олег Иванов, Николай уже толком не помнит, то ли догбосс, то ли дагкоин. Разницы, впрочем, нет никакой: и то, и другое он прямым текстом называет мошенничеством.

Они делают крипту, заводят ее на биржу, соответственно. Потом регистрируют очень много аккаунтов на этой бирже – типа это разные люди – и начинают сами у себя скупать эту крипту. То есть выставляют на рынок и сами же ее скупают. Она поднимается в течение трех месяцев от одного цента до евро, до двух, до трех. Люди начинают думать: какая свечка хорошая поднялась! Но, на самом деле, они не понимают, что это они сами у себя скупают. Это мошенничество в сфере технологий. бизнесмен Николай

«С его стороны большая глупость была так поступать. Заработали бы [если бы застроили участки] намного больше. В результате он уголовные дела сейчас получит, – грозит Иванову Николай. – И при этом заработал, грубо говоря, копейки, просто продав эти земли». Один иск против Иванова он уже подал и выиграл. По решению суда, с которым ознакомились ДВ, «Донбасс-Строй» должен заплатить Николаю 1,6 млн рублей (17 000 евро), поскольку нет никаких доказательств, что фирма расплатилась с ним за недвижимость.

«У меня сейчас пока административное дело. Но я думаю, что и уголовное дело я тоже открою здесь, – обещает Николай. – И есть еще люди в России, которых он уже обманул. Они тоже будут действовать в том же направлении». По его мнению, вся политическая деятельность Олега Иванова служит лишь прикрытием для его сомнительной коммерческой деятельности.

«Эта политика для того, чтобы люди ему верили, и разводить этих людей. Только вот эта цель у него и есть. Больше никакая другая. Ему до русского мира вообще по барабану, – говорит Николай. – Ему все равно, кого разводить. Хоть русских, хоть нерусских, лишь бы кто деньги давал».

Сам Олег Иванов пока не предоставил ДВ свои комментарии. «Вам дали команду, и вы обзваниваете моих знакомых в попытке найти на меня компромат», – сказал он журналисту ДВ. Содержательные ответы Иванов обещал дать позже.