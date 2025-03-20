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  • 20.03.25, 06:00

Фосфоритный мир и война: как Эстония, Третий Рейх и СССР делили минеральные сокровища Маарду

Можно ли сделать эстонские залежи фосфоритов доходными без плановой экономики, бесконечных государственных субсидий и диктатуры? История маардуских разработок пока не дала на это однозначного ответа.
Фосфоритный мир и война: как Эстония, Третий Рейх и СССР делили минеральные сокровища Маарду
  • Foto: Ajapaik, muis.ee, wikipedia, коллаж Алена Ценно
Уже в первые годы ХХ столетия эстонские газеты делились с крестьянами полезными советами – как примешивать к почве фосфоритную муку, чтобы рожь или картофель давали больший урожай. Упоминания о перевозке фосфоритов встречаются в накладных местных железных дорог царской эпохи. Но вот промышленная добыча ценного ресурса стартовала только после провозглашения независимости.
В 1920 году в деревушке Юлгазе к востоку от Таллинна был учрежден кооператив Eesti Vosvoriit, начавший добычу в местном глинте фосфоритной руды для нужд сельского хозяйства. Вскоре кооператив превратился в акционерное общество под тем же названием. Он привлек деньги инвесторов, и к 1923 году предприятие сумело создать в деревне промышленный комплекс.
Схема фосфоритной фабрики в Юлгазе.
  • Схема фосфоритной фабрики в Юлгазе. Foto: muis.ee
В склонах утеса Юлгазе, на высоте в 30-32 метра змеились шахты с деревянными подпорками. В них шахтеры при помощи кирок, динамита и ручных отбойных молотков добывали фосфоритную руду. Добытое вывозили в вагонетках наружу, где была сооружена небольшая сортировочная фабрика. Соседняя рыболовная гавань в Костивере была приспособлена для вывоза сырья с шахты. Фабрику с портом соединяла узкоколейная железная дорога протяженностью около двух километров.
Рабочие на руднике Eesti Vosvoriit в Юлгазе.
  • Рабочие на руднике Eesti Vosvoriit в Юлгазе. Foto: Ajapaik
В начале 1920-х продукцией Eesti Vosvoriit был так называемый необогащенный фосфорит или сырой фосфат. Благодаря дешевизне он был популярен у местных хуторян, хотя его эффективность и была невысока по сравнению с более сложными в производстве химическими удобрениями. Только 25 сентября 1925 года фирма через газеты объявила, что выводит в продажу первую партию обогащенного фосфорита с фабрики Юлгазе. Вскоре сырье из местных шахт начали предлагать и химическим комбинатам за границей для переработки в суперфосфат – первым внимание на него обратил завод удобрений в австрийском Мюльграбене.
Сперва Eesti Vosvoriit торговала удобрениями сама, но затем объединила силы с главным потребительским кооперативом страны – Eesti Tarvitajateühisuste Liit, будущим Coop. Столичный офис акционерного общества даже переехал из помещения близ Вируских ворот в главное здание ETK на Лай, 39-41 (мы знаем его как дом министерства сельской жизни). Вскоре фосфаты и суперфосфаты можно было приобрести уже через все филиалы кооператива.
Добыча и переработка в Юлгазе росла – за 1926 год было получено около 4000 тонн фосфорита, а к 1929-му, по данным эстонского химика Яана Калвисте, она уже превысила 8300 тонн. Около четверти добытого сырья ежегодно обогащалось на месте. Проведенные в 1930 году полевые исследования установили, что запас сырья в Юлгазе составляет порядка 2,5 млн тонн.
Фабрика Eesti Vosvoriit на склоне утеса Юлгазе.
  • Фабрика Eesti Vosvoriit на склоне утеса Юлгазе. Foto: Ajapaik
Нерыночные методы
При этом его качество вызывало вопросы. Местная фосфоритная мука плохо растворялась в земле, к тому же годилась только для кислых почв. Позднее невысокую оценку эстонского фосфорита подтверждал и один из самых авторитетных знатоков эстонских недр в ХХ веке, геолог и экономист Роберт Пясок. А вот вышеупомянутый Яан Калвисте, химик 1920-1930-х годов, заверял современников, что результат применения обогащенного эстонского фосфорита в Финляндии и Швеции все же подтверждает, что он может быть конкурентоспособен в рыночных условиях при налаженном массовом производстве.
Фосфорит.
  • Фосфорит. Foto: muis.ee
Впрочем, стоило на рынке появиться доступным зарубежным удобрениям, как Eesti Vosvoriit едва не канул в лету. Зимой и осенью 1931 года в Эстонию был массово импортирован иностранный суперфосфат. Его продажа по демпинговым ценам настолько подкосила спрос на продукцию местного производителя, что добыча и переработка в Юлгазе были остановлена на полтора месяца.
Порт фабрики Юлгазе
  • Порт фабрики Юлгазе Foto: Ajapaik
Фабрика и шахта продолжили функционировать только после того, как правительство ввело защитные пошлины, сделавшие уже импортный аналог неконкурентоспособным. В дальнейшем министерство экономики стало ежегодно дотировать акционерное общество, которое благодаря этому могло продавать удобрения фермерам по цене близкой к себестоимости. Развитие предприятия фактически остановилось. В 1937 году шахта Юлгазе дала всего 4000 тонн фосфорита за год, вдвое меньше, чем в 1929-м.
При этом валовой доход увеличился в том же 1937-м более чем на 200% в сравнении с предыдущим годом. В интервью таллиннским журналистам министр экономики Карл Сельтер выражал сомнения, стоит ли государству наращивать инвестиции в частную фосфоритную промышленность, ссылаясь как раз на неясность относительно качества сырья. Чтобы это выяснить, в Западную Европу были отправлены государственные специалисты с образцами.
Суперконтракт с темной изнанкой
Несмотря на стагнацию добычи и сомнения министра, шанс на рывок для производства эстонских фосфоритов был уже близок. В марте 1938 года представители AS Eesti Vosvoriit подписали в Германии договор с крупнейшим на тот момент химическим предприятием Рейха – концерном IG Farben AG. Согласно суперконтракту, немецкая сторона бралась спонсировать расширение местной фосфоритной промышленности, которая в свою очередь гарантировала поставку из Эстонии миллионов тонн фосфоритового концентрата.
За следующее десятилетие переработка фосфорита должна была достигнуть объема в 340 000 тонн в год, а содержание действующего вещества в готовой продукции фабрики для Германии – достигнуть 33%.
Бренд концерна IG Farben сегодня в первую очередь ассоциируется с военными преступлениями Третьего Рейха. Он расширялся за счет «ариизации» – принудительного поглощения бывших еврейских конкурентов, использовал большое количество рабского труда на своих военных заводах и даже построил первый финансируемый из частных источников концентрационный лагерь – Освенцим III.
Суд над 23 руководителями IG Farben после поражения Германии был одной из 12 составных частей Нюрнбергского трибунала по военным преступлениям. Военный суд США приговорил 13 из обвиняемых к тюремным срокам. Среди признанных доказанными преступлений концерна значилось в том числе производство газа «Циклон Б», применявшегося для массового уничтожения узников в концлагерях.
Логотип брэнда IG Farben.
  • Логотип брэнда IG Farben. Foto: Wikipedia
Eesti Vosvoriit стала готовиться к модернизации. Было ясно, что крохотная фабрика при существующих рудниках не была способна ни дать достаточный объем обогащенного фосфорита, ни доставить его в Германию через бывшую рыболовную гавань. Рассматривалась идея запустить новое предприятие на полуострове Копли в Таллинне. Но в конечном итоге локация была выбрана совсем рядом с месторождением, в деревеньке Крооди, что должно было упростить логистику.
Запуск был намечен на 1 июля 1940 года. По плану, на первом этапе производительность обогатительной фабрики должна была составить 120 000 тонн в год. Оборудовать ее планировалось на кредит, взятый у IG Farben, немецкими же машинами. Первые пять лет фабрика Маарду – а именно такое имя выбрали в итоге для завода и нового поселка должна была работать на импортном сырье из Германии. Но пока будущий завод еще только проектировали, эстонской фосфоритной индустрии был нанесен очередной неожиданный удар.
Пожар и расширение
Вечером 5 декабря 1938 года на уже работавшей фабрике в Юлгазе вспыхнул разрушительный пожар. При невыясненных обстоятельствах пламя распространилось с третьего этажа здания, где располагалось сушильное отделение, на весь комплекс. Собственной пожарной команды на фосфоритных выработках не было, и пролетарии могли только смотреть, как огонь пожирает их рабочие места. Вынести из пылающего здания удалось лишь сейф с деньгами и фабричными документами.
Хотя на вызов поспешили пожарные из соседних Костивере, а потом и Йыэляхтме, помочь беде не удалось. Сгорела не только фабрика, но и деревянные опоры соединенных с ней фосфоритных шахт. К счастью, благодаря вечернему времени рабочих внутри рудника уже не было.
Руины фабрики Eesti Vosvoriit в Юлгазе
Руины фабрики Eesti Vosvoriit в Юлгазе
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  • Руины фабрики Eesti Vosvoriit в Юлгазе Foto: Алексей Шишкин
Комплекс не только пылал, но и взрывался – сдетонировали небольшие запасы динамита, использовавшегося для прокладки шахт. В том числе погибли все машины обогатительной фабрики, единственное в Эстонии фосфоритное производство за одну ночь перестало существовать. В правительстве сразу же заявили, что обогащение продолжится в расширенном варианте – в Юлгазе понемногу продолжали добычу, но все силы были брошены на строительство новой фабрики фосфорита и суперфосфата.
В конце 1939 года Eesti Vosvoriit возглавил бывший премьер-министр Эстонии Каарел Ээнпалу.
  • В конце 1939 года Eesti Vosvoriit возглавил бывший премьер-министр Эстонии Каарел Ээнпалу. Foto: Wikipedia
В конце 1939 года было решено, что Eesti Vosvoriit возглавит один из самых опытных эстонских политиков, только что покинувший пост премьер-министра Каарел Ээнпалу. На бумаге акционерное общество еще было частным, но фактически находилось в зависимости от государства. Недавний глава правительства заканчивал достройку комбината, завершенную в 1940 году на фоне уже надвигавшейся советской оккупации.
Новая фабрика, едва введенная в эксплуатацию, тут же была национализирована СССР, теперь уже и формально. Директор Ээнпалу был арестован на своем хуторе 28 июля 1940 года. Новые власти обвинили его, среди прочего, в убийстве Виктора Кингисеппа и «борьбе против рабочего класса и революционного движения». Вместе с другими эстонскими заключенными он был сослан в Вятлаг в Кировской области России, где и умер в январе 1942 года от воспаления легких.
Война и «война»
С приходом в Эстонию немецких войск в 1941 году добыча и переработка продолжилась в интересах Германии. Летом 1942 года в обзоре эстонской экономической жизни берлинская Berliner Börsen Zeitung писала о фосфорите как о втором по важности ресурсе оккупированной страны после горючего сланца. Также издание отмечало, что Эстония наиболее преуспела в добыче минеральных ресурсов в сравнении с другими балтийскими провинциями Рейхскомиссариата Остланд, Латвией и Литвой. В 1943 году под германским контролем был поставлен новый рекорд добычи – около 20 500 тонн фосфорита.
И все же размеры производства уступали довоенным задумкам. Фактически задуманное при участии одной диктатуры расширение свершилось уже волей другой – по возвращении в Эстонию советских войск. В 1945 году число рабочих начали экстренно увеличивать. В первый послевоенный год правительственный план по фосфоритам Маарду удалось выполнить только на 71%, но вскоре производство продолжило расти.
4 октября 1948 года Совет Министров СССР принял постановление о создании Маардуского химического комбината, включавшее в себя поручение построить завод по производству суперфосфата мощностью 120 000 тонн в год, цех по производству серной кислоты мощностью 40 000 тонн в год и обогатительную фабрику для производства до 140 000 тонн концентрата. Планируемая мощность первой очереди рудника составляла 240 000 тонн, общая мощность – до 400 000 тонн в год.
Завод был переоборудован и расширен к 1949 году. От добычи сырья в шахтах было решено перейти к открытым карьерам, протянувшимся теперь южнее шоссе Таллинн-Нарва.
Обогатительный комбинат в Маарду, к созданию которого приложили руки и довоенные эстонские власти, и Третий Рейх, и СССР, закрылся в 1991 году. Остались руины.
  • Обогатительный комбинат в Маарду, к созданию которого приложили руки и довоенные эстонские власти, и Третий Рейх, и СССР, закрылся в 1991 году. Остались руины. Foto: Wikipedia
Фосфоритная индустрия оставалась важной отраслью республиканской экономики до самого краха СССР. А протесты против ее радикального расширения в конце 1980-х годов – ставшие известными как «Фосфоритная война» стали прологом к восстановлению независимости Эстонии. Обогатительный комбинат в Маарду, к созданию которого приложили руки и довоенные эстонские власти, и Третий Рейх, и СССР, закрылся в 1991 году. Сегодня его руины напоминают о поставленном еще почти век назад «фосфоритном вопросе»: можно ли сделать эстонские залежи этого ресурса доходными без плановой экономики, бесконечных государственных субсидий и диктатуры?
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