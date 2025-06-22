Назад 22.06.25, 15:25 Урмас Сыырумаа: зачем инвестировать на бирже, если можно заняться собственным бизнесом Трудно представить себе мультимиллионера и предпринимателя Урмаса Сыырумаа, выгуливающего собаку Бруно возле дома на земле своих прадедов, в роли кочегара, таксиста, тренера по женской гимнастике или телохранителя – а тем более в образе человека, усмиряющего шайку отпетых хулиганов. Тем не менее, все это было в его жизни, и, по его словам, именно этот разносторонний опыт помог ему достичь успеха в бизнесе.

Урмас Сыырумаа считает, что для успеха нужны как талант, так и удача.

Foto: Liis Treimann

Сыырумаа, который называет себя визионером, убежден, что предпринимателем рождаются, а не становятся, и управлять бизнесом должны люди, которые почти как члены семьи. По его оценке, настоящих предпринимателей по духу – лишь пара процентов населения. Вместе с тем, в благоприятных экономических условиях даже те, кто не рожден быть предпринимателем, могут довольно неплохо справляться с бизнесом, признает он.

«В любом обществе большинство составляют обычные работающие люди, и именно они формируют экономический хребет страны. Им тоже нужны хорошие условия. И есть еще та часть населения, которой можно сколько угодно объяснять, но они все равно не справляются – и о них тоже нужно заботиться», – говорит он.

Его собственное предпринимательское чутье проявилось еще в детстве: в 12-13 лет он проводил по двенадцать часов в день, пропалывая капусту на колхозном поле, с четкой целью – заработать деньги и стать независимым. «Сегодня я даже представить себе не могу подростков, которые готовы работать по 10-12 часов в поле, чтобы заработать карманные деньги. Покажите мне хоть одного такого! Они ведь до обеда даже с кровати не встают».