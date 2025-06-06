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  • 06.06.25, 09:30

ФОТО: Урмас Сыырумаа пил кофе с покидающим LHV Мадисом Тоомсалу

Урмас Сыырумаа (слева) и Мадис Тоомсалу (справа) вчера утром в кафе Levier в квартале Ротерманни.
  • Урмас Сыырумаа (слева) и Мадис Тоомсалу (справа) вчера утром в кафе Levier в квартале Ротерманни.
  • Foto: Фото читателя

Внимательная камера запечатлела вчера утром, как уходящий осенью с поста главы LHV Group Мадис Тоомсалу встретился с крупным бизнесменом Урмасом Сыырумаа в кафе Levier в таллиннском квартале Ротерманни.

Сыырумаа сначала рассмеялся, услышав, что кто-то сфотографировал встречу: «Ну и люди!»
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