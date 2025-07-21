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  • 21.07.25, 08:35

Крупные бизнесмены перед повышением налогов сняли в два раза больше дивидендов

Крупные предприниматели перед повышением налога на прибыль устроили в конце прошлого года дивидендный бум, и владельцам компаний было распределено больше денег, чем обычно, — кто-то снял их, чтобы покрыть расходы, а кто-то в качестве премии.
За спиной Урмаса Сыырумаа проект Park Tondi, строительством которого бизнесмен гордится.
  • За спиной Урмаса Сыырумаа проект Park Tondi, строительством которого бизнесмен гордится.
  • Foto: Andras Kralla
Еще два года назад крупный предприниматель Урмас Сыырумаа снял всего 195 000 евро дивидендов, зато в прошлом году он получил от своей холдинговой компании U.S. Invest более 5,2 миллиона.
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