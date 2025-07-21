Крупные бизнесмены перед повышением налогов сняли в два раза больше дивидендов
Крупные предприниматели перед повышением налога на прибыль устроили в конце прошлого года дивидендный бум, и владельцам компаний было распределено больше денег, чем обычно, — кто-то снял их, чтобы покрыть расходы, а кто-то в качестве премии.
Предприниматель Андрес Андерсон, ставший известным благодаря бизнесу по производству гранул Graanul Invest, удвоил прибыль своей холдинговой компании, которая в прошлом году составила почти 61 миллион евро. В прошлом году бизнесмен приобрел для своего портфеля доли в нескольких примечательных объектах недвижимости.
Экономическая ситуация в Эстонии продолжает вызывать неутешительные ожидания. Однако хорошая бизнес-модель, решительные действия и гибкость позволяют компаниям стабильно выплачивать дивиденды и в непростые времена.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.